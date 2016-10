Vznikla komisia pre boj proti fašizmu

Za politické kluby budú členmi komisie poslanci Ľuboš Blaha (Smer-SD), Katarina Csefalvayova (Most-Híd), Anton Hrnko (SNS), Juraj Droba (SaS), Viera Dubáčová (OĽaNO) a Milan Krajniak (Sme rodina). Nominácie si kluby vyberali sami.

Členmi komisie sú aj osobnosti, ktoré sú uznávané v boji proti extrémizmu a dlhodobo prispievajú k šíreniu hodnôt tolerancie, solidarity a medziľudskej vzájomnosti. Členstvo v komisii je čestné. Za občiansku spoločnosť budú členmi komisie Pavel Traubner, Dušan Kováč, Pavol Mešťan, Ingrid Kosová, Radoslav Sloboda, Martin Krno, Alena Krempaská a Andrej Findor. Prvé stretnutie komisie chce Blaha zvolať na 26. októbra. „Teším sa na spoluprácu vo veci, v ktorej sa musia spojiť všetci normálni ľudia – v boji proti rasovej neznášanlivosti,“ povedal Blaha.

Blaha je rád, že sa politici naprieč politickým spektrom vedia zhodnúť na odpore voči fašizmu, voči rasizmu, voči všetkým formám etnickej neznášanlivosti. „V celej Európe dnes rastie pravicový extrémizmus, ktorý čerpá zo sociálnej frustrácie ľudí, z bezpečnostných obáv, z nedostatku historickej pamäte. Musíme proti tomu bojovať nielen represiou, ale najmä zlepšovaním sociálnej úrovne ľudí a lepšou osvetou najmä mladých ľudí, aby sa nenechali nachytať krajnou pravicou,“ zdôraznil Blaha s tým, že fašisti vždy najskôr vedú sladké reči o tom, ako zabezpečia poriadok a veľkosť národa a končí to vždy koncentračnými tábormi a vojnami. Tak ľavica, ako aj pravica sa na Slovensku musí podľa neho zjednotiť v boji proti týmto monštrám. „Komisia bude priestorom na parlamentné diskusie s ministrami, silovými zložkami a rôznymi vecne príslušnými orgánmi, do ktorej sa môže výrazne zapojiť aj občianska spoločnosť, a o to ide predovšetkým. Dať priestor dobrým ľuďom, aby sme spoločne bojovali proti zlu,“ dodal.