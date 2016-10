Sedačky do áut či vlakov prinesú viac práce do Trenčína

Doteraz sa spoločnosť zameriavala na sedadlá pre osobné autá. Svoj záber chce rozšíriť o sedačky do nákladných áut, autobusov, vlakov a lietadiel.

„Momentálne robíme prieskum trhu, čo sa týka sedadiel do vlakov a lietadiel. Taktiež prebieha aj analýza konkurencie v tejto oblasti. Naším cieľom je vyrábať súčiastky do vlakových a lietadlových sedadiel aj v tejto lokalite. Na to budeme potrebovať ďalších skúsených ľudí so špecifickými zručnosťami. Preto si myslím, že to bude príležitosť na zamestnanie nových pracovných síl,“ predpokladá Frank Toenniges, výkonný riaditeľ spoločnosti Adient.

Technologické centrum vzniklo v roku 2004 a doteraz nemalo väčšie problémy so zamestnaním kvalifikovaných pracovníkov z Trenčína a jeho okolia. Situácia sa však pomaly mení, v posledných dvoch rokoch už museli prijať odborníkov z Košíc a dokonca aj z Českej republiky. „Môžem to zhrnúť tak, že s rastúcim dopytom je možné, že budeme musieť siahnuť aj po susedných regiónoch a pracovnej sile odtiaľ,“ dodal Frank Toenniges, ktorý je zároveň aj vedúcim technologického centra v Trenčíne.

Adient sa snaží vychovať si v Trenčíne vlastných špecialistov. Spolupracuje s univerzitami v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Košiciach. Vysokoškolákom firma umožňuje stáž v jej prevádzke, každý rok je to 10 až 15 študentov. Dnes už 22 z nich patrí medzi kmeňových zamestnancov Adientu. Najnovšie tento spôsob výchovy odborníkov rozšírili aj na stredoškolákov. Momentálne je na stáži v technologickom centre sedem žiakov Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

„Využívajú teóriu, ktorú sa naučili v škole. U nás dostávajú školenie od expertov, ako navrhovať, strihať a šiť poťahy a takisto aj školenie v oblasti technickej angličtiny. Náš finálny cieľ je zamestnať týchto mladých ľudí,“ zdôraznil Teonniges.

V skúšobných dielňach trenčianskeho centra testujú všetky časti automobilových sedačiek, či sú to opierky hlavy alebo lakťov, penové výplne alebo airbagy. Testujú nielen tie sedadlá, ktoré vyvinula ich spoločnosť, ale aj konkurenčné. Dôkladne ich rozoberú, aby tak získali prehľad, aké materiály používa konkurencia, kde má nedostatky a ako sa im vyhnúť.

Adient bude jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v slovenskom automobilovom priemysle. Na Slovensku má osem prevádzok v Bratislave, Lozorne, Trenčíne, Žiline, Martine a Lučenci. V nich zamestnáva spolu asi 4-tisíc ľudí. Technologické centrum v Trenčíne hrá kľúčovú úlohu. Štyristo kvalifikovaných odborníkov tu vyvíja najmodernejšie sedadlové systémy, odľahčené kovové konštrukcie pre sedadlá či bezpečnostné moduly. Doteraz zaregistrovali 68 patentov.

Vznikajúca spoločnosť Adient je ešte pred oficiálnym odčlenením od koncernu Johnson Controls globálnym lídrom na trhu automobilových sedadiel. Pobočky má v 33 štátoch a vo viac ako 230 prevádzkach zamestnáva približne 75-tisíc ľudí.