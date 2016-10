Dalajláma sa na Slovensku stretol s Andrejom Kiskom

Slovenskí politici sa s dalajlámom zišli súkromne, nie v rámci svojho oficiálneho programu. „Budhizmus je pre mňa filozofia o tom, ako by sme mali žiť. Zmyslom života je pomoc druhým, obetovanie pre druhých. Ten, kto dbá o vlastné šťastie, býva často nešťastný a najšťastnejší sú tí, ktorí dbajú o šťastie druhých,“ povedal Kiska v rámci stretnutia s dalajlámom v reštaurácii televíznej veže Kamzík na Malokarpatskom okraji Bratislavy.

Ráno sa s dalajlámom v jednom z hotelov v hlavnom meste spoločne zišli traja poslanci parlamentu, vrátane podpredsedníčky snemovne za opozičnú stranu Sloboda a solidarita Luciou Ďurišovou Nicholsonovou a takisto europoslanec za mimoparlamentnú Stranu maďarskej komunity Pál Csáky. Dalajláma podľa jedného zo zúčastnených poslancov na schôdzke hovoril aj o niekdajšom československom a českom prezidentovi Václavovi Havlovi.

Predstavitelia vlády schôdzku s dalajlámom podľa dostupných informácií v pláne nemali.

Dalajláma okrem plánovanej verejnej prednášky vystúpil pred členmi akademickej obce bratislavskej Univerzity Komenského, ktorá mu počas jeho prvej návštevy Slovenska v roku 2000 udelila čestný doktorát. Tentokrát rektor univerzity Karol Mičieta ocenil dalajlámu pamätným prsteňom. Dalajláma v prejave uviedol, že ľudia sa musia naučiť byť empatickí a ohradil sa proti označovaniu moslimov za teroristov.

Návštevu tibetského duchovného vodcu už vopred odsúdila čínska ambasáda na Slovensku. „Schôdzka slovenských štátnych predstaviteľov s dalajlámom nie je v súlade s princípom jednej Číny, ktorý Slovenská republika vždy dodržiavala, výrazne poškodzuje vzájomnú politickú dôveru a bilaterálne vzťahy Číny a Slovenska, ničí priateľskú spoluprácu medzi oboma krajinami, ako aj vlastné záujmy Slovenska,“ uviedlo vo vyhlásení veľvyslanectvo Číny. Dodalo, že dalajlamovým zámerom je prostredníctvom stretnutí s politikmi zvyšovať vplyv v záujme „tibetskej nezávislosti“.

Dalajlámova trojdňová návšteva Slovenska skončí v pondelok, keď sa duchovný vodca presunie do Prahy. V českej metropole sa zúčastní konferencie Forum 2000.

Dalajláma: Džihád môžeme potláčať toleranciou, šírme súcit

Džihád (svätá vojna), na ktorý vyzýva Islamský štát, môžeme potláčať toleranciou. Myslí si to 14. dalajláma Tändzin Gjamccho, ktorý je na návšteve na Slovensku. Na nedeľnajšej prednáške pre verejnosť apeloval na toleranciu a šírenie súcitu. Mierový svet môžeme podľa neho dosiahnuť cez náš vlastný vnútorný mier. Všetci ľudia podľa tibetského duchovného vodcu môžu spoluvytvárať lepšiu budúcnosť. Verí, že možno o 20 rokov bude vo svete viac mieru.

„Všetci máme právo na to, aby sme dosiahli šťastie. V živote máme veľa problémov, ale na svete je veľa dôvodov na to, aby sme boli optimisti,“ povedal tisícom ľudí v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Osobná zodpovednosť ľudí je podľa dalajlámu, aby bolo ľudstvo šťastnejšie. „Aby tu bolo viac súcitu. Súcit by sme mali vedieť preniesť aj na našich nepriateľov. Je dôležité kultivovať v nás povedomie súdržnosti medzi ľuďmi, ako medzi bratmi a sestrami bez ohľadu na náboženstvo,“ poznamenal.

Dalajláma zdôraznil potrebu lásky, tolerancie, spokojnosti, radosti a sebadisciplíny. Poukázal aj na dôležitosť vytvárania náboženskej harmónie. „Napriek tomu, že vyznávame iné filozofie, náboženstvá, iný spôsob života, máme spoločný cieľ. Šírenie súcitu je cieľom nás všetkých a tiež vytvorenie náboženskej harmónie,“ uviedol. Dalajláma sa tiež zastal moslimov. Veriaci moslim podľa neho nespôsobí krviprelievanie. „Kto spôsobí krviprelievanie, prestáva byť moslim,“ dodal.

Dalajláma odpovedal aj na otázky ľudí. Jedného z divákov zaujímal názor na amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Dalajláma sa k tomu nevyjadril, zastáva názor, že počas kampane je lepšie zachovať mlčanlivosť. Vo svojom vystúpení hovoril aj o výbere dalajlámu. Priznal obavy, že čínska vláda sa snaží do budúcna ovplyvňovať tento výber. Deklaroval zároveň svoj záväzok voči Tibetu z pohľadu životného prostredia a ochrany tibetskej kultúry.