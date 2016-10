Rozhodnutie o uzavretí smetiska sa naťahuje

Na skládku do Považského Chlmca sa odpad nevozí už druhý rok, ale len na základe predbežného opatrenia.

Slovensku pritom hrozí za skládku pokuta takmer jeden milión eur a ďalšie penále, pretože nerešpektovalo rozsudok Európskeho súdneho dvora spred troch rokov. Podľa neho je prevádzka skládky v rozpore s európskou legislatívou.

Podľa posledného rozhodnutia inšpekcie (SIŽP) sa už na skládku nemá voziť nový odpad. Voľná časť kazety sa má zaplniť najmä zeminou a kamenivom, aby sa domodelovala do tvaru pyramídy. Povinnosť uzatvoriť a zrekultivovať skládku má jej prevádzkovateľ do 31. decembra 2017. Po tomto rozhodnutí zelený rezort tvrdil, že urobil všetky nevyhnutné kroky, aby sa Slovensko vyhlo pokute zo strany Súdneho dvora EÚ.

„Ministerstvo životného prostredia začiatkom júna tohto roku skončilo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o EIA, ktorého cieľom bolo definitívne uzavretie skládky v Považskom Chlmci. Toto záverečné stanovisko EIA bolo nevyhnutnou dokumentáciou, na základe ktorého SIŽP vydala rozhodnutie o jej uzatvorení,“ informovala Petra Stano Maťašovská, hovorkyňa ministerstva.

Ibaže stanovisko EIA odporúča na uzavretie skládky päť rokov, aj možnosť voziť tam inertné odpady. „SIŽP Žilina vo svojom rozhodnutí toto stanovisko úplne ignoruje,“ uviedol Miloslav Sokolovský zo spoločnosti T+T, ktorá skládku v Považskom Chlmci prevádzkuje. Proti rozhodnutiu inšpekcie uzavrieť skládku už budúci rok a bez možnosti navážať inertný odpad sa odvolal. O odvolaní bude rozhodovať ústredie SIŽP v Bratislave. Na skládku do Považského Chlmca sa odpad nevozí už druhý rok, ale len na základe dočasného predbežného opatrenia.

Aktivistov, ktorí už dlhodobo bojujú za uzatvorenie skládky, naťahovanie času okolo definitívneho konca smetiska mrzí. „Realizácia uzavretia a rekultivácia skládky sa odkladá opäť do nedohľadna a pokuta, ktorá hrozí z Luxemburgu, bude aktuálna,“ povedala Anna Smikoňová z Občianskeho združenia Budúcnosť Považského Chlmca.

V súvislosti so skládkou v Považskom Chlmci je to už druhá žaloba, ktorú podáva Európska komisia na Slovensko. Členské štáty Európskej únie mali uzatvoriť nevyhovujúce existujúce skládky do roku 2009, pokiaľ nenavrhli opatrenia na ich úpravu. „Súdny dvor EÚ 25. apríla 2013 rozhodol, že Slovensko porušilo právo EÚ schválením prevádzky existujúcej skládky Žilina – Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a neprijatím konečného rozhodnutia týkajúceho sa prevádzky skládky na základe schváleného plánu úpravy skládky,“ informovala Jana Cappello, vedúca tlačového a politického oddelenia Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Keďže konečné rozhodnutie slovenské inštitúcie neprijali ani tri roky od rozsudku, Európska komisia sa rozhodla, že požiada Európsky súdny dvor, aby uvalil na Slovensko pokutu 939-tisíc eur aj denné penále takmer 6 800 eur, ktoré by sa mali vyplácať od vydania rozsudku až kým sa nedosiahne právny súlad s EÚ. Na podanie tejto žaloby, ktorú Európska komisia spracováva, už rozhodnutia slovenských orgánov nemajú žiadny vplyv. Stále však môžu ovplyvniť rozhodovanie súdu o žalobe. Zatiaľ presný dátum súdneho pojednávania nie je známy.