Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček zakladá novú politickú stranu TOSKA. Na jej vznik potrebuje vyzbierať desaťtisíc podpisov. Ohlásil to na tlačovej besede v Bratislave. Nepozdáva sa mu súčasná situácia, kedy Národná rada Slovenskej republiky a samotná vláda rozhodujú o dianí v jednotlivých regiónoch Slovenska. Marcové parlamentné voľby podľa neho dopadli patom. „Korupcia je problém celého podnikateľského prostredia,“ povedal Rybníček s tým, že sa snažil nájsť lepšiu cestu, ako len kritizovať súčasný stav. „To nestačí. Nie som však žiadny spasiteľ, ani záchranca Slovenska, ani pravice. Cítim sa ako človek, ktorý nechce byť iba medzi tými, čo nadávajú, ale mali by sme sa posúvať ďalej,“ povedal v úvode svojho vyhlásenia.

Podľa Rybníčka dnes starostovia, podnikatelia, lekári, sestričky, učitelia cítia, že krajina je nebezpečne riadená z Bratislavy. „Rastie frustrácia ľudí v regiónoch. Výsledkom je pasivita občanov, bezradnosť. Oni čakajú na niekoho, kto za nich problémy vyrieši,“ dodal. Tak podľa neho dostávajú priestor populistické rozhodnutia. Zdôraznil, že moc treba presunúť do jednotlivých regiónov. Chcel by, aby sa Slovensko členilo na tzv. prirodzené regióny alebo župy. „Treba preniesť kompetencie tam, kde žijú občania.“

Strana bude potrebovať jeden a pol až dva milióny eur na začiatok. „Toto je suma nutná na to, aby sme dokázali vládny program priniesť do volieb,“ povedal. Novoznikajúca strana bude niesť názov TOSKA. Ten je odvodený podľa Rybníčka od slov, ktoré vyjadrujú hodnoty strany. Ako dodal, strana by mala podporovať a dávať do popredia históriu Slovenska. Rybníček oslovuje odborníkov z rôznych oblastí, ako je zdravotníctvo, hospodárstvo, školstvo, a preto chce, aby strana bola zložená z expertov, ktorí vedia reálne riešiť problémy bežných ľudí. „Na konci budúceho roka by sme pripravili programové vyhlásenie vlády, ktoré bude presné, konkrétne a s tým by sme šli do parlamentných volieb o tri a pol roka,“ dodal. Podľa neho Slovensko potrebuje zmenu členenia územia. „Aby Záhorák zostal Záhorákom, aby bol Šarišan hrdý na to, že je Šarišanom.“

Problémom v súčasnosti je, že regióny nemajú kompetencie na to, aby mohli rozhodovať o rozvoji na vlastnom území tak, aby ľudia nemuseli cestovať za prácou do Bratislavy, lebo u nich doma sú hladové doliny. „Vláda ľuďom sľubuje to, čo im dať nevie a ja som presvedčený, že v samotnom regióne by si vo veciach vedeli urobiť ľudia poriadok,“ povedal. Rybníček sa domnieva, že decentralizácia moci do jednotlivých regiónov by bola veľkým prínosom. Okrem toho si myslí, že treba zmeniť volebný systém. Zmena by mala byť na kombinovaný systém tak, aby 75 poslancov NR SR bolo volených na základe pomerného volebného systému a 75 poslancov na základe väčšinového volebného systému. Tak by vznikol dvojkomorový parlament, čo by lepšie chránilo občanov v regiónoch pred dopadom niektorých odhlasovaných zákonov. V NR SR by tak vznikla „brzda“, ktorá dnes chýba a ktorá by chránila ľudí v regiónoch. Okrem toho je dôležité, aby sa ľudia vyjadrovali k veciam odborne. Slovensko podľa neho potrebuje odborníkov, ktorí by boli na postoch, z ktorých vedia veci na Slovensku viesť správnou cestou.

Ďalším pilierom jeho strany TOSKA je „služba“. „Politik je služba. Starí politici si z toho urobili kariéru, z ktorej žijú. Chutí im moc, no ak nemajú čo dať svojim voličom, mali by z politiky odísť,“ povedal. Taktiež komunikáciu s voličmi a občanmi považuje za dôležitú. Rovnako tak aj ambicióznosť, nebáť sa, byť sebavedomejší.

Názov TOSKA vznikol od názvu podniku v Trenčíne, od názvu opery. „Dokonca sa mi aj prisnil a páči sa mi.“ V závere Rybníček dodal, že ak sa mu podarí do komunálnych volieb 2018 vyzbierať dostatočný počet hlasov, desaťtisíc, tak strana bude kandidovať. Na primátora Trenčína bude Rybníček kandidovať tiež. Financovať plánuje stranu cez podporu obyvateľov a podnikateľov.