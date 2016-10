Štát chce posledné slovo pri predaji budov SAV

Aj táto nezhoda medzi Slovenskou akadémiou vied (SAV) a vládou však znovu odsúva schválenie zákona, ktorý má zabezpečiť zmenu ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie a upraviť ich financovanie tak, aby mohla veda na Slovensku rýchlejšie napredovať. Vláda v septembri zmeny stopla pre spomínané obavy z narábania s nehnuteľným majetkom, ktorý má prejsť zo správy SAV priamo do jej vlastníctva.

„Zákon teraz navrhuje, aby každá inštitúcia mala správnu a dozornú radu, ktorá by mohla dať návrh na odpredanie prebytočného majetku, a to by musel schváliť zriaďovateľ,“ vysvetlil predseda SAV Pavol Šajgalík. V tomto prípade by išlo o predsedníctvo SAV. Podľa kabinetu ide o nedostatočnú poistku pri ochrane nehnuteľností. Šajgalík to však nepovažuje za výrazný problém. „S ministrom školstva sme teda pripravili nový návrh, v rámci neho sme sa dohodli, aby o odpredaji nerozhodovala SAV, ale priamo vláda,“ objasnil šéf SAV. O tom, že sa na takejto úprave pracuje, potvrdil aj rezort školstva.

„SAV spravuje hnuteľný aj nehnuteľný majetok, vrátane budov a kongresových centier, najexponovanejšie sú v Starej Lesnej a v Smoleniciach,“ vymenoval Stanislav Ščepán, vedúci referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

V súčasnosti celý systém predaja funguje tak, že ak SAV vyhlási určitý majetok, ktorý má v správe, za prebytočný, musí najskôr túto informáciu zverejniť. „Ak o ňu prejaví záujem akákoľvek iná rozpočtová organizácia, musíme jej ju dať bezodplatným prevodom,“ vysvetlil Šajgalík. Ak sa nikto neprihlási, Akadémia požiada ministerstvo financií o povolenie na odpredaj budovy. Teraz by táto úloha pripadla vláde.

Podľa podpredsedu SAV Juraja Koppela o veľkých predajoch nemôže byť ani reč. „Až 95 percent majetku, ktorý teraz spravujeme, používame, čiže ide o našu strechu nad hlavou,“ poznamenal Koppel. Podľa neho by išlo teda len o nepotrebný majetok a peniaze získané predajom by boli určené alebo na dostavanie budovy patriacej SAV, alebo na kúpu novej.

Návrh predsedu SAV vníma Michal Kentoš z Centra spoločenských a psychologických vied SAV ako ústretový krok. „Nerozumiem obavám vlády, ide najmä o nehnuteľný majetok, ktorý potrebujeme na existenciu,“ zdôraznil Kentoš. „Tým, že majetok prejde do nášho vlastníctva, len nám narastú náklady, lebo budeme musieť investovať do jeho údržby,“ dodal Kentoš. Podľa Ľubice Lacinovej z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky, Akadémia majetok vo svojom vlastníctve potrebuje na svoj rozvoj. Ako príklad uviedla areál na bratislavskej Patrónke. „Pokiaľ by celá pôda nebola vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie, tak by nebolo možné rozširovať existujúce budovy,“ podčiarkla Lacinová.

Cieľom návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách, ktorý sa teraz zasekol na majetku, je otvoriť dvere podnikateľským aktivitám. Zákon by pomohol dotiahnuť do výskumu súkromný sektor. Výskumné inštitúcie by tak z nadnárodných projektov a z podnikateľského sektora mohli získať časť zdrojov na financovanie svojej činnosti. Tým by sa urýchlil aj prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Príkladom je česká Akadémia vied, ktorá môže získavať zdroje z predaja licencií na patenty, ktoré vyvinula, čo je pre SAV ako príspevkovú organizáciu štátu v súčasnosti nereálne. SAV tak nemôže rozbehnúť projekty výroby a podnikateľské projekty.

Zákon o transformácii SAV sa pripravoval už od jesene 2014. Vlani sa tiež zasekol na probléme foriem hospodárenia s majetkom. SAV naďalej zostáva ako jediná v rámci krajín visegrádskej štvorky netransformovaná na verejnoprávnu inštitúciu a vo svojom financovaní je plne závislá od štátneho rozpočtu.