Mestá sa chystajú na nové poplatky od stavebníkov

Kým hlavné mesto Bratislava si vypýta 35 eur za štvorcový meter, v metropole východu v Košiciach o tom ani neuvažujú, naopak, Banská Bystrica ešte nevie povedať, koľko peňazí bude žiadať.

Zákon stanovuje poplatok vo výške od 10 do 35 eur za každý začatý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Samosprávy výšku poplatku určia vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Či si ho aj vypýtajú, je však len na nich. Takýto príjem by mal slúžiť ako zdroj na vybudovanie infraštruktúry, na vynovenie škôl, škôlok, parkovísk v oblastiach, kde bola stavba postavená.

Bratislava už má pripravený návrh všeobecného záväzného nariadenia a obyvatelia ho môžu do piatka 21. októbra pripomienkovať. Sadzba poplatku je na celom území mesta a pre všetky účely budov 35 eur, čiže na najvyššej možnej úrovni, pričom správu poplatkov bude mať pod taktovkou magistrát. Mestskí poslanci budú o konečnej podobe nariadenia rokovať v novembri.

V hlavnom meste je však problém, ako sa poplatok prerozdelí medzi mestskou časťou a magistrátom. Ten trvá na tom, aby bol rozdelený na dve polovice – jedna pre mestskú časť a druhá by zostala v kase mesta. „Zdá sa mi to férové a budem to tak navrhovať," povedal primátor Ivo Nesrovnal. Starostovia s tým nesúhlasia. Trvajú na prerozdelení financií z poplatku v pomere 68 percent pre mestské časti a 32 percent pre magistrát. Argumentujú, že sú to práve mestské časti, kto sa postará o výstavbu školy či parkoviska v danej lokalite. „Pomer, ktorý sme navrhli, pozostáva z našich skúseností s takýmito situáciami.

Vychádzame z toho, že vieme približne odhadnúť, koľko financií sa použije na miestne a koľko na mestské účely,“ vysvetlil starosta Vajnôr Ján Mrva s tým, že on chcel dokonca 100-percentný podiel z poplatku v prospech mestskej časti. „Za svojím návrhom rozdelenia poplatku 68 k 32 trváme. Primátor chce rokovať, tak sa rokuje, ale ustúpiť nemienime,“ dodal Mrva.

V Žiline je návrh poplatku od 10 do 20 eur, na čom sa ešte budú musieť poslanci dohodnúť. V Banskej Bystrici je podobný zámer, ale konkrétne čísla ešte nie sú zrejmé. Hovorkyňa magistrátu Zdenka Sekerešová uviedla, že na príprave všeobecného záväzného nariadenia v súčasnosti pracujú. Naopak, v Košiciach o nariadení vôbec nerozmýšľajú. „Mesto Košice nebude zavádzať pre rok 2017 poplatok za rozvoj,“ povedala Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta.

Až prax ukáže, nakoľko účinný a úspešný bude takýto poplatok. Juraj Suchánek z Inštitútu urbánneho rozvoja upozorňuje na nedostatky zákona, ktorý poplatok zaviedol. Podľa Suchánka obce môžu ďalej predkladať svoje požiadavky a ešte si pýtať aj poplatok. Narážal tým na skutočnosť, že momentálne sa samosprávy so stavebníkmi dohodnú na takzvaných vyvolaných investíciách, čo sú konkrétne finančné príspevky na jednotlivé projekty. Tieto investície však nemajú žiadne pravidlá a práve nový zákon mal pomôcť tomu, aby sa takéto vyjednávanie stalo transparentnejším a peniaze boli využité v prospech lokality, kde sa staval nový objekt.

Ďalším problémom môže byť aj využívanie financií. Zákon síce hovorí, kde presne majú byť peniaze z poplatku využité, dá sa to však obísť. „V zákone sa píše, že poplatok má byť využitý na výdavky súvisiace so stavbou. Keď však poplatník postavil výrobnú halu v Devínskej Novej Vsi, peniaze môžu byť využité aj na škôlku v Rači, lebo odtiaľ dochádzajú niektorí zamestnanci z výrobnej haly,“ naznačil možný scenár putovania peňazí Suchánek.

Zákon vstúpi do platnosti v novembri tohto roka, Suchánek si myslí, že by sa mal prerobiť. „Neboli robené doložky vplyvov, nebol vyhodnocovaný dosah zákona. Finančné dopady môžu byť silné,“ konštatoval Suchánek s tým, že sa to môže odraziť napríklad na vyššej predajnej cene bytu či kancelárskych priestorov.