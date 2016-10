Kiska odvolal ďalších 8 sudcov, ktorí mali viac ako 65 rokov

Prezident sudcov nad 65 rokov odvoláva na základe právomoci danej z Ústavy SR a na návrh Súdnej rady SR. Kiska odvolal naposledy sudcov začiatkom júna, vtedy išlo o päť sudcov, predtým v máji odvolal 47 sudcov a v marci viac ako 50 sudcov.

Ako ďalej informoval Lipták, funkcia zanikla Márii Piusovej, Emílii Zimovej, Júlii Horskej, Petrovi Pospechovi, Stanislave Bezákovej, Eve Babiakovej, Márii Šramkovej a Jurajovi Krupovi.

Prezident aj členovia súdnej rady sa zhodujú v tom, že existujúca platná úprava je nedostatočná. Na zmenu ústavy, ktorá by presne stanovila vek odchodu sudcu do dôchodku, sa však v minulom volebnom období nenašla politická vôľa. Ak by bol presne stanovený vek sudcu, kedy odchádza do dôchodku, do celého procesu by sa vniesla podľa Kisku väčšia transparentnosť a poriadok. Sudcovia by presne vedeli, že po dovŕšení istého veku im funkcia automaticky zaniká, uviedol v minulosti prezident.