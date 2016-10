Rodia sa nové strany, hlási sa aj Dzurinda

Jednu zakladá trenčiansky primátor Richard Rybníček, druhú bývalý poslanec Ruskovej ANO Viktor Béreš. Nemusí to však byť koniec, v kuloároch sa hovorí o vzniku ďalších politických subjektov, napríklad z kruhov okolo prezidenta Andreja Kisku alebo podnikateľa Ivana Štefunka.

Politológ Michal Horský upozornil, že na Slovensku je v súčasnosti registrovaných vyše 150 strán a z nich je takmer 90 v likvidácii. Aj napriek tomu, že máme strán neúrekom, je podľa Horského zrejmé, že žijeme v dobe inflácie dôvery k politickým stranám a hnutiam. „Svedčí o tom katastrofálny stav parlamentnej opozície, ktorá je súborom antipolitických jedincov, ktorí nemajú žiadny cieľ, iba politickými škandálmi rozrušovať dôveru v zastupiteľskú demokraciu a politické subjekty. Aj preto treba privítať pokusy o oživenie pravicovej časti straníckej scény," povedal Horský. Sociológ Pavel Haulík si myslí, že ďalšie pokusy o vznik strán budú nasledovať. „To, čo sa objavilo, sú prvé lastovičky," poznamenal.

Richard Rybníček

Vznik novej strany avizoval primátor Trenčína Rybníček už krátko po parlamentných voľbách. Od nedele je známy aj jej názov Toska. Tvoria ju začiatočné písmená slov tradícia, odbornosť, služba, komunikatívnosť, ambicióznosť. Kto v nej bude okrem Rybníčka, zatiaľ nevedno. Medzi programovými cieľmi strany je zmena volebného systému a regionálneho členenia štátu.

Sociológ Haulík hovorí, že Rybníček zatiaľ „netrafil" na správu strunu, keď medzi svoje zámery zaradil tieto zmeny. „Aj keď sú to objektívne problémy, ale voliči si ich až tak veľmi neuvedomujú," mienil sociológ.

Viktor Béreš

Ďalšiu stranu Nezávislosť a jednota (NAJ) zakladá bývalý poslanec parlamentu za Ruskovu ANO Viktor Béreš. Okrem neho stojí za stranou napríklad bývalý hokejový reprezentant Radoslav Hecl. Strana sľubuje minimálny dôchodok 550 eur, vyšetrenie najznámejších káuz.

Haulík NAJ označil za „veľmi nečitateľný subjekt" a treba si počkať, ako sa reálne prejaví. Okrem nových strán by sa chcel o miesto v slovenskej politike uchádzať aj bývalý premiér a šéf SDKÚ Mikuláš Dzurinda. V nedeľu v televízii TA3 povedal, že nevylučuje návrat do politiky a že sa cíti pri sile. „Keď vycítim, že je tu relevantná skupina mladých ľudí, ktorí budú rovnako zapálení, rovnako vášniví pre politiku, ako sme boli v 90. rokoch my, no tak s veľkou radosťou by som s takými ľuďmi pracoval na alternatíve pre Slovensko," ponúkal sa Dzurinda s tým, že zatiaľ sa nie je kam ponáhľať.

Mikuláš Dzurinda

Dzurinda sa po voľbách v roku 2012 rozhodol už neuchádzať o miesto šéfa SDKÚ, ktorá sa s problémami dostala do parlamentu. Pred dvomi rokmi v júni vystúpil z SDKÚ a v posledných voľbách do Národnej rady už nekandidoval.

Politológ Horský vidí istú šancu na návrat Dzurindu, ale nie v nastávajúcich parlamentných voľbách. Už vôbec si nemyslí, že by sa mal Dzurinda vrátiť v strane, ktorú zakladá primátor Rybníček.

Sociológ Haulík uviedol, že Dzurinda je človek, pre ktorého sú mocenské politické zápasy kyslíkom, a to, že vypadol z politiky, mu zrejme veľmi chýba. „Viem si ho predstaviť len ako človeka v pozadí nejakého subjektu, ale určite nie ako tvár, ktorá bude reprezentovať stranu, v ktorej by mohol pôsobiť. Že by sa vrátil ako líder nejakej strany, si myslím, že je takmer nemožné," uzavrel sociológ.