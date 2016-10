Rezort pokračuje v megatendri na tomografy

Na príprave súťažných podmienok pracoval podľa Druckera tím odborníkov tri mesiace. „Oslovili sme štyroch výrobcov, ktorí sú na európskom trhu. Všetky konzultácie a došpecifikácie technických podmienok boli zverejňované. Snažili sme sa aj pri procese prípravy postupovať takým spôsobom, aby sme nevytvorili tieň pochybností,“ povedal Drucker s tým, že má záujem nakupovať čo najlepšie s dôrazom na efektivitu a transparentnosť. Termín na uzatvorenie ponúk preto posunul o desať dní. Obálky bude komisia otvárať až na budúci týždeň.

Po vyhodnotení ponúk prebehne elektronická aukcia. Tá by mala určiť víťaza. Rezort však rámcovú zmluvu neuzatvorí iba s ním, tak, ako je to bežné, ale s prvými dvoma súťažiacimi, ktorí vzídu z aukcie.

Ministerstvo rozdelilo súťaž do piatich kategórií, podľa druhov nemocníc. „Prvá kategória bude pre menšie regionálne nemocnice, druhá a tretia sú určené pre nemocnice s poliklinikami či niektoré fakultné nemocnice, napríklad v Trnave. V štvrtej kategórií už budú fakultne a univerzitné, napríklad v Prešove, Košiciach alebo v Poprade,“ vysvetlil minister. Piata kategória je určená pre špecializované ústavy.

V každej z týchto kategórii sa bude súťažiť samostatne. Ministerstvo uzatvorí rámcovú zmluvu na tri roky s prvými dvomi výhercami. Nakupovať sa nebude musieť hneď. Ak sa nemocnica rozhodne zaobstarať cétečko o rok, prebehne medzi víťaznými firmami ešte jedna minisúťaž. V konečnom dôsledku tak konečná cena prístroja môže byť ešte nižšia, ako určí elektronická aukcia.

Poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený) by takto nastavený tender zrušil. Vyčíta mu množstvo kategórií. „Súťaž to strašne segmentuje a vytvára priestor na kartelizáciu,“ povedal Beblavý. Až 90 percent súťaží by sa podľa neho zmestilo do troch kategórií. Poslanec tiež napadol počty uchádzačov, s ktorými chce rezort uzatvoriť zmluvu. Myslí si, že ich treba zvýšiť na štyroch. Vysvetlil to tým, že pri dvoch je ľahšie dohodnúť kartelovú dohodu.

Podľa ministra bola súťaž včas komunikovaná. Dodal, že Beblavý mal dostatok priestoru, aby dal pripomienky. Drucker pripomenul, že zrušenie súťaže v čase, keď 14 nemocníc súrne čaká na CT prístroje, by smerovalo k časovej tiesni.