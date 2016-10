Bugár listom vysvetľuje voličom vstup do vlády so Smerom a SNS

Bugár napísal list, v ktorom voličom vysvetľuje vstup do vlády so Smerom a SNS.

Obyvatelia severu Slovenska si ho v schránkach však nenájdu. Most-Híd sa zameral na regióny, v ktorých je najviac koncentrovaná voličská základňa strany a to je na juhu Slovenska. „Dovoľte mi, aby som sa Vám pol roka po parlamentných voľbách prihovoril v nádeji, že sa vášne, ktoré vyvolalo následné zostavenie vlády upokojili, a pokúsil sa Vám vecne a úprimne objasniť kroky strany Most-Híd,“ píše voličom Bugár v liste.

Bugár pripomína, že pred voľbami hovoril o tom, ako jedinou alternatívou vláde Smeru je užšia spolupráca strán Most-Híd, Sieť a KDH.

„KDH sa do parlamentu nedostalo, Sieť ledva prekročila hranicu 5 % a Most-Híd tiež získal menej hlasov, ako naznačovali prieskumy. Na parlamentných voľbách sa každá strana zúčastňuje preto, lebo sa chce dostať do vlády. Jedine tak totiž vie splniť sľuby, ktoré dala občanom. O tom, aké možnosti tá-ktorá strana má, rozhodnú výsledky volieb. Tie posledné jednoznačne ukázali, že žiadna stabilná vláda nemôže vzniknúť bez účasti Smeru a SNS,“ napísal spoluobčanom Bugár s tým, že takto rozhodli vo voľbách občania.

Most-Híd podľa predsedu strany vždy ku každému koaličnému stretnutiu pristúpil konštruktívne, ale s jasnou predstavou o tom, čo chce vo vláde dosiahnuť.

„To znamená, že aj vtedy, keď by šiel do širokej, tzv. pravicovej koalície, aj vtedy, keď šiel do pravo-ľavicovej vlády, myslel na občanov. V momente, keď sa SNS rozhodla, že do širokej koalície nepôjde, bolo jasné, že treba rokovať so Smerom. Takto sa rozhodla aj Sieť. Aj preto, lebo sa do parlamentu dostala extrémistická strana, aj preto, lebo hrozili predčasné voľby, aj preto, lebo ako som hovoril, byť vo vláde je legitímnym cieľom každej politickej strany,“ zdôraznil Bugár.

Pritom zdôraznil, že drvivá väčšina programových priorít strany Most-Híd bola akceptovaná koaličnými partnermi. „V takej miere ako nikdy doteraz – ani za pravicových vlád. Každý, kto vie počítať, videl, že iná možnosť nie je,“ dodal.

Bugár je presvedčený, že Most-Híd urobil odvážny, ale správny krok. „To, že strany, ktoré sa do vlády nedostali, sa s touto skutočnosťou ťažko vyrovnávajú, je fakt. Mňa ale viac mrzí, že svoju politickú budúcnosť stavajú na nenávisti voči každému, kto je vo vláde. Voľby nie sú programom na želanie. A nemôžu sa opakovať donekonečna len preto, aby ten alebo onen politik sa stal premiérom alebo ministrom. Aktuálne prieskumy verejnej mienky ukazujú, že žiadna alternatíva stabilnej vlády, okrem tej súčasnej, nie je,“ konštatoval.

Bugár zároveň v liste upozorňuje, že od vstupu do vlády sa so všetkou energiou Most-Híd sústredil na prácu a podarilo sa mu už za tento krátky čas dosiahnuť viaceré významné kroky pre zlepšenie života ľudí.

Ide napríklad o zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov zo 40 % na 60 % a ich maximálnej výšky z 5 040 eur na 20-tisíc eur, riadenú investičnú pomoc do regiónov, v ktorých miera nezamestnanosti prekračuje 13 percent, či prijatie účinného protischránkového zákona alebo zvýšenie dôchodkov v priemere o viac ako osem eur.

Zdôrazňuje tiež záchranu škôl národnostných menšín. „Je to len začiatok a čaká nás ešte množstvo práce vo vláde, aby sme splnili sľuby, ktoré sme dali občanom pred voľbami,“ sľubuje Bugár.

Predseda Most-Híd tiež informuje, že do poslaneckého klubu strany vstúpilo päť poslancov Siete. „Budeme mať namiesto dvoch slabších klubov jeden silný. Plnenie nášho programu a stredopravých postojov tak budeme môcť presadzovať intenzívnejšie. Tak, ako sme to sľúbili vo voľbách,“ dodal.

Most-Híd organizuje v októbri sériu stretnutí lídrov strany s občanmi v regiónoch. Stretnutia s občanmi neorganizuje len na juhu Slovenska, ale aj na severe. Jedno také už bolo v Námestove, pripravuje sa míting aj v Poprade.