Drucker škrtá moderné lieky, vraj sú pridrahé

Pokiaľ pôjde o lieky, ktoré sú staré, prekonané alebo slabo účinné, pacientov sa to nedotkne. Analýza prvých 43 liekov však ukazuje, že rezort k tomu pristupuje ináč. Na odstrel sú zatiaľ, naopak, moderné lieky, dokonca aj také, pre ktoré sa oplatilo zamestnancom Národného onkologického ústavu kradnúť a riskovať väzenie. Vraj sú pre poisťovne pridrahé.

Lekári krútia neveriacky hlavou. Zdravotnícky rezort sa riadi analýzou, ktorú vypracoval spoločne s ministerstvom financií, pre 43 liekov s desiatimi účinnými látkami. Vypočítali, že sú príliš drahé na to, aký majú účinok, v roku 2015 na ne poisťovne minuli 157 miliónov eur. Z desiatich preto za efektívnu považujú len jednu účinnú látku. Ostatné by sa mohli podľa rezortov vyhodiť z kategorizácie. Pacientom odporúčajú liečbu staršími liekmi. „Alternatívnou liečbou pre pacientov má byť užívanie iných liekov predchádzajúcej generácie, ich cena je výrazne nižšia,“ uvádza správa o revízii výdavkov.

V skupine „nechcených“ liekov s deviatimi účinnými látkami sa nachádzajú dva moderné lieky na onkologické ochorenia. Sú to presne tie, ktoré kradli zamestnanci Národného onkologického ústavu, aby ich predávali za veľké peniaze do Anglicka. Natíska sa tak otázka: Prečo by priekupníci mali o ne záujem, ak by neboli dobré a účinné?

„Neviem si predstaviť, čo to znamená, že ich vyradia z kategorizácie, a neviem si predstaviť, že ich nebudeme môcť používať,“ skonštatoval onkológ, ktorý si neželal uviesť meno. Podľa neho tieto inovatívne lieky predlžujú pacientom život, zmierňujú vedľajšie účinky, znižujú návratnosť ochorenia, ktorá býva pri týchto diagnózach častá, a nedajú sa nahradiť.

Druckerov postup nechápe. Minister totiž nedávno presadil úhradu moderného onkologického lieku, ktorého balenie stojí 2¤300 eur, a avizoval, že sa bude ďalej snažiť, aby sa aj iné inovatívne lieky dostali ľahšie k pacientom. „Je to v rozpore s tým, čo tvrdí a čo skutočne robí,“ myslí si onkológ.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje prehodnotiť skupinu 147 liekov, vlani poisťovne stáli 283 miliónov eur. Ich zoznam Pravde rezort neposkytol, odôvodnil to tým, že analýzy ešte nie sú ukončené. Sľúbil však, že skôr ako vyradí lieky z kategorizácie, bude dôsledne posudzovať terapeutické účinky ich alternatív. „Expertné posudzovanie stále trvá. Budeme zvažovať alternatívy pri každom lieku, aby pacienti vždy mali prístup k účinnej liečbe,“ povedala hovorkyňa rezortu Stanislava Luptáková. Ak liek nie je podľa nej zaradený do kategorizačného zoznamu, môže byť hradený z verejných zdrojov prostredníctvom výnimiek. Tie posudzujú zdravotné poisťovne, každá má však vlastné kritériá.

Asociácia na ochranu práv pacientov pripomína, že v balíku 147 liekov sú takmer všetky inovatívne lieky. Pre pacientov sú nevyhnutné a podľa nej by mali zostať v kategorizácii. „Dotknúť by sa to malo asi 500-tisíc chorých, ozvali sme sa ministerstvu, aby takýto krok zvážilo,“ povedala prezidentka asociácie Katarína Kafková. Asociácia už začala s rezortom spolupracovať. Ani ona celý zoznam prehodnocovaných liekov nezverejnila.

„Niektoré staršie lieky sú dobré, ale majú veľa vedľajších účinkov, takže výsledok bude taký, že sa výrazne zníži efekt liečby. V každom prípade to nie je pre pacienta žiadna výhra, ale krok späť,“ myslí si Anna Valachová z Nadácie na pomoc onkologickým pacientom.

Moderné lieky podľa nej zabezpečia dlhšiu dobu prežívania, znižujú vedľajšie účinky, pacienti sú dlhšie v remisii. Používanie starších a lacnejších podľa Valachovej bude znamenať iba to, že sa môže zvýšiť počet úmrtí, silné vedľajšie účinky môžu spôsobovať ďalšie ochorenia a komplikácie v liečbe. „Staršie lieky neboli zlé, len doničili úplne celý organizmus, zlikvidovali aj zdravé bunky natoľko, že sa podstatne ťažšie organizmus regeneroval a nie každý regeneráciu po liečbe aj prežil,“ dodala Valachová s tým, že sa šetrí na nesprávnom mieste.

Výrobcovia liekov združení v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) si myslia, že ak je cieľom revízie výdavkov znížiť počet úmrtí na úroveň priemeru Česka, Poľska a Maďarska, vyradenie liekov označených ako nákladovo neefektívne z kategorizácie tento cieľ nemusí pomôcť naplniť. „Práve naopak, môže viesť k zvýšeniu počtu úmrtí, keďže pacienti nebudú mať dostupnú štandardnú liečbu, ktorá im bola stanovená lekárom,“ uviedla výkonná riaditeľka asociácie Katarína Slezáková.

Viaceré lieky, ktoré boli podľa nej zaradené do kategorizácie pred rokom 2011, sa už stali štandardom liečby a pacientom by sa ich zmenou mohol výrazne zhoršiť ich zdravotný stav. V záujme transparentnosti a informovanosti pacientov by preto Inštitút finančnej politiky spolu s ministerstvom zdravotníctva mal zverejniť presný zoznam liekov, ktorých sa opatrenia dotknú, ako aj metodiku, na základe ktorej bola posudzovaná nákladová efektívnosť liekov.