Richter chce väčšiu motiváciu k sporeniu v 3. pilieri

„Budem mať ambíciu ministra financií ale aj koaličných partnerov presviedčať, aby tá motivácia zo strany štátu bola vyššia, ako je v súčasnosti,“ povedal minister práce. Súčasťou legislatívy, ktorú by malo ministerstvo práce začať pripravovať v budúcom roku, by mala byť aj možnosť tzv. preddôchodku. Ten by účastníkom tretieho dôchodkového piliera umožnil využiť úspory v tomto systéme na to, aby mohli odísť do predčasného dôchodku bez krátenia starobného dôchodku.

Podľa ministra práce a sociálnych vecí sa treba zamyslieť aj nad dĺžkou dôchodkového poistenia. „Ak niekto je 40 alebo 45 rokov dôchodkovo poistený, možno bez ohľadu na vek by mal mať právo odísť do dôchodku s plným dôchodkom,“ uviedol Richter. Ako pokračoval, sporitelia v treťom penzijnom pilieri by mali mať záruky aj v podobe ústavných garancií. Otvorenou otázkou podľa ministra zostáva výška poplatkov. „Treba sa k tomu adekvátne vrátiť a trošku porovnať niektoré veci aj s druhým pilierom,“ tvrdí. O poplatkoch v treťom pilieri chce hovoriť so sociálnymi partnermi, aj s Asociáciou doplnkových dôchodkových spoločností.

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) Rastislav Machunka vyzdvihol dôležitosť motivácie k sporeniu v treťom pilieri. „Tá motivácia sa dá dosiahnuť predovšetkým daňovými úľavami, ktoré by mali byť rozsiahlejšie,“ povedal. V súčasnosti si pritom môžu účastníci tretieho piliera znížiť svoj základ dane o zaplatené príspevky v sume najviac 180 eur ročne. Zmeny očakáva aj v oblasti zdravotných odvodov. „Zdravotné odvody a tretí pilier by mali byť tabu,“ zdôraznil Machunka. Príspevky zamestnávateľa totiž v súčasnosti zvyšujú vymeriavací základ na výpočet poistného na zdravotné poistenie. „Politici by mali popracovať na tom, že zamestnanec a každý občan je zodpovedný sám za seba a za to, aký bude mať dôchodok a podľa toho by mal počas svojho produktívneho života sa aj správať,“ povedal viceprezident AZZZ. Za nedostatočnú považuje v súčasnosti ochranu prostriedkov, ktoré sú v treťom, ale aj v druhom dôchodkovom pilieri.

Ako uviedol zástupca Republikovej únie zamestnávateľov Martin Pitorák, zamestnávatelia by mali byť pri prispievaní do systému doplnkového dôchodkového sporenia viac motivovaní zo strany štátu. „A to znížením zdravotných odvodov, znížením daňových základov vo väzbe na príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia,“ povedal. Podľa neho je však potrebné motivovať aj samotných zamestnancov. Podporu zmenám v systéme vyjadrili aj odborári. „Podporujeme reformu tretieho piliera. Treba to zatraktívniť, aby bol systém zaujímavejší pre zamestnávateľov aj zamestnancov,“ povedal prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár.

Zástupca Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Peter Brudňák upozornil na to, že v Českej republike je v podobnom treťom penzijnom pilieri približne 5 miliónov ľudí, kým na Slovensku je klientom doplnkových dôchodkových spoločností 725 tisíc osôb. „Nemyslím si, že Česká republika je z pohľadu finančnej gramotnosti obyvateľstva na tom až tak oveľa lepšie,“ povedal. Podľa neho sú na Slovensku rezervy v motivovaní ľudí byť súčasťou tretieho piliera. Nie všetci zamestnanci vo firmách, s ktorými majú doplnkové penzijné spoločnosti zamestnávateľské zmluvy, si podľa Brudňáka do tretieho piliera aj prispievajú. „Rád by som videl, aby sme sa v nejakom časovom horizonte dostali na 1,5 milióna účastníkov,“ dodal Brudňák.