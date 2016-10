Byty podobne ako Bašternák mala prevádzať aj J&T, tvrdí SaS

Podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka pritom o blízkosti tejto finančnej skupiny s vládnym Smerom hovoria prípady z minulosti, ako napríklad tender na diaľničné mýto, neuplatnenie predkupného práva na lukratívnu časť SPP, ktorú tak skupina získala, či výlet exministra financií Jána Počiatka na jachte finančníkov v Monaku pred výmenou koruny za euro.

Podľa poslanca za SaS Jozefa Rajtára totiž cez podobné schémy spriaznených firiem od roku 2009 prevádzala J&T len z jednej budovy River Parku 34 bytov v celkovej hodnote desiatok miliónov eur. Nakoniec tieto byty po niekoľkých prevodoch podľa neho skončili v spoločnosti, ktorej konateľkou bola sestra jedného zo zakladateľov J&T Andrea Tkáčová. Hoci Rajtár tvrdí, že dôkazy, že si pri týchto prevodoch firmy žiadali neoprávnené nadmerné odpočty nemá, iné logické vysvetlenie týchto schém nevidí.

„Sú to prevody medzi spriaznenými osobami, ktoré nemajú žiadne komerčné opodstatnenie,“ vyhlásil na utorňajšej tlačovej konferencii. Zároveň vyzval políciu a prokuratúru, aby tieto prípady preverili. Získať ďalšie neverejné dôkazy ako prevodné zmluvy, nadmerné odpočty či bankové prevody by podľa neho pre nich malo byť záležitosťou niekoľkých dní.

Odstúpenie šéfa finančnej správy by už nič nevyriešilo

Strana SaS už v prípade kauzy Bašternák žiadala pre podozrenia z neoprávnených nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty odstúpenie šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, čo sa však nestalo. Tvrdili, že prevody bytov a nadmerné odpočty sa musia vyplácať aj s krytím daňových úradov. Ďalšie schémy, ako tá v prípade J&T, podľa Rajtára tieto podozrenia prehlbujú. „Je to skutočne operačným systémom skupín naviazaných na stranu Smer-SD,“ dodal Galko.

Momentálne by už odvolanie Imreczeho podľa Galka zrejme nič nevyriešilo. Jedného poplatného úradníka by totiž zrejme podľa neho vystriedal druhý. V súčasnosti už požadujú odchod ministra financií Petra Kažimíra, ktorý tieto procesy podľa Galka evidentne kryje a nie je schopný sa im postaviť čelom. Mal by tak podľa neho dať priestor niekomu, kto sa odváži tieto problémy riešiť. Odvolávanie ministra v parlamente zatiaľ strana neplánuje, pripúšťa však, že to zváži.