Ryanair znižuje odhad zisku na rok 2017

Spoločnosť svoje hospodárske výsledky síce vykazuje v eurách, vo Veľkej Británii má však silné zastúpenie. Pod tlakom oslabenej libry tržby firmy vyjadrené v eurách od júnového referenda stratili zhruba 26 % hodnoty, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Michael O'Leary. Firma preto znižuje odhad zisku za celý rok 2017 o 5 % na 1,3 mld. až 1,35 mld. eur. V porovnaní so ziskom očakávaným v aktuálnom roku by to znamenalo nárast o 7 %. Spoločnosť ďalej uviedla, že náklady na palivá by mali klesnúť o 3 %.

Ryanair je najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe. Počas tohtoročného letného letového poriadku od 27. marca do 29. októbra prevádzkuje z Bratislavy devätnásť pravidelných liniek so 73 letmi týždenne. Pravidelné spojenia z Bratislavy zabezpečuje od 10. októbra 2005 a na letisku v slovenskej metropole zriadil vlani v marci svoju základňu. Spoločnosť na pravidelných linkách z a do Bratislavy v minulom roku prepravila 1 010 578 ces­tujúcich, čo bolo medziročne o 24,5 % viac.