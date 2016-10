Súkromné dôchodky neohúrili

Od začiatku roka 2015 odchádzali do penzie prví ľudia, ktorí mali nárok na poberanie štátnej aj súkromnej penzie. Väčšina z nich na vstupe do 2. piliera prerobila. Napríklad človek, ktorý posledných 10 rokov zarábal 0,7-násobok priemernej mzdy, čo je približne 619 eur v hrubom, si v súkromnom fonde ušetril 5 152 eur. Z tejto sumy si mohol kúpiť súkromný dôchodok vo výške 15 eur za mesiac. Ďalších 285 eur za mesiac poberá od Sociálnej poisťovne. Ak by sa sporiteľ spoliehal len na štát, jeho mesačná penzia by bola 319 eur. V tomto prípade dôchodca v 2. pilieri každý mesiac stratí 19 eur, ročne je to 228 eur.

Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol priemerný plat sumu 884 eur v hrubom. Ľudia, ktorí mali posledných 10 rokov priemernú mzdu, si v 2. pilieri nasporili 7 360 eur. Kúpiť si tak môžu doživotný dôchodok v sume 21 eur za mesiac, ďalších 376 eur budú poberať zo štátneho 1. piliera. Ak by čerstvý dôchodca zostal len v štátnom pilieri, jeho dôchodok by sa vyšplhal na 422 eur. V tomto prípade človek na vstupe do druhého piliera príde o 25 eur za mesiac, jeho ročná strata je 300 eur.

V súčasnosti sa vstup do 2. piliera vyplatil len nadpriemerne zarábajúcim. „Popri doživotnom dôchodku poberá 76 sporiteľov aj dôchodok vyplácaný formou programového výberu, resp. dočasný dôchodok. Týmto sporiteľom sa účasť v druhom pilieri oplatila, keďže ich kombinovaný dôchodok je vyšší, ako by bol dôchodok poberaný výlučne zo Sociálnej poisťovne, keby neboli v 2. pilieri," priblížil hovorca Sociálne poisťovne Peter Višváder. Naopak, na súkromných penziách prerobilo 530 ľudí. Vstup do druhého piliera sa vyplatil ľuďom s úsporami okolo 20-tisíc eur, čo sa za 10 rokov podarí zamestnancom s platom okolo 2,5-násobku priemernej mzdy, čo je hrubý plat okolo 2 210 eur za mesiac.

Karty vo výhodnosti druhého piliera od nového roka zamieša zvýšenie možnosti výberu peňazí. Celú nasporenú sumu zo súkromného účtu si budú môcť vybrať a minúť, na čo sa im zachce, tí, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca viac, ako je aktuálny priemerný dôchodok. Ten bol v septembri 2016 vo výške 416,62 eura za mesiac. Napríklad človek zarábajúci posledných 10 rokov 1,3-násobok priemernej mzdy, čo je suma 1 149 eur, bude brať aj po vstupe do 2. piliera štátny dôchodok v sume 484 eur. Automaticky tak získa možnosť výberu súkromných vo výške 9 568 eur. Ak by človek do druhého piliera nevstúpil, jeho čistý dôchodok od štátu bude 542 eur za mesiac. Zníženie štátneho dôchodku o 58 eur za mesiac má vykompenzovať alternatíva jednorazového výberu úspor v sume 9 568 eur. Ľuďom poberajúcim vyššie štátne penzie sa neoplatí vstúpiť do druhého piliera, ak budú na dôchodku viac ako 14 rokov.

Problém súkromných penzií spočíva aj v tom, že najviac ľudia siahajú po takzvaných neindexovaných dôchodkoch, ktoré sa nezvyšujú o infláciu. Ak Slovensko v budúcnosti zasiahne prudký rast cien, dôchodky vyplácané z 2. piliera sa prudko znehodnotia. Napríklad ak človek roku 2 000 minul v obchodoch 100 eur, dnes musí na rovnaký nákup minúť až 169 eur.