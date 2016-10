Učitelia ukončili stupňovaný štrajk

Stupňovaným štrajkom sa podľa ISU podarilo upozorniť na všetky problémy v školstve, opäť sa o nich diskutuje a učitelia vidia, ako reagujú vládni predstavitelia. ISU tiež podľa jej predstaviteľov pomáha aj povedomie, že problém v školstve treba riešiť. Ako ďalej tvrdia, celkovú úspešnosť však budú vedieť učitelia posúdiť po dlhšom čase, bez ich aktivít by však nebolo napätie v spoločnosti.

Ako doplnil Branislav Kočan z Iniciatívy slovenských učiteľov, jedným z dôvodov ukončenia štrajku je aj to, že ubúda počet učiteľov, ktorí sa do štrajku zapájajú. „Počet je tiež dôležitý na to, aby bol nátlak. Od začiatku sme sa stretli so zastrašovacou kampaňou od predstaviteľov tohto štátu, možno aj to zohralo úlohu. Keď sme však konzultovali s učiteľmi, prečo sa na štrajku nezúčastnia, vyjadrovali podporu, ale štrajk považovali za málo nátlakový,“ hovorí. „Predstavitelia štátu povedali, že sa budú baviť len s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Na rade je teraz zväz, ktorý by mal prebrať iniciatívu,“ spomenul Kočan. „Všetky akcie, ktoré smerujú k zlepšeniu slovenského školstva, ktoré bude zväz vyvíjať, sme pripravení aj naďalej podporovať,“ uvádza ISU vo svojom stanovisku.

Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlásila stupňovaný štrajk učiteľov začiatkom septembra. Začal sa v utorok 13. septembra hodinovým prerušením práce. Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že sa doň zapojilo 1 773 učiteľov zo 106 škôl zo všetkých krajov. Štrajk pokračoval v stredu 21. septembra, keď 2 000 učiteľov z vyše 150 škôl prerušilo prácu na dve vyučovacie hodiny. Vo štvrtok 29. septembra prerušilo 2 031 učiteľov prácu na tri hodiny. V piatok 7. októbra štyri hodiny neodučilo vyše 1 700 učiteľov z 204 škôl na Slovensku. Pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve je približne 89-tisíc.