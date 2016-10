Lajčák: Stretnutie Kisku s dalajlámom poškodí vzťahy s Čínou

Slovenského chargé d'affaires v Pekingu už v utorok dvakrát predvolalo čínske ministerstvo zahraničných vecí. Prezident sa stretol s dalajlámom cez víkend. Neprijal ho však v Prezidentskom paláci, ale boli na spoločnom obede mimo paláca. Kiska sa s dalajlámom už v minulosti stretol, tento víkend po prvýkrát ako prezident. Niekoľko dní pred návštevou dalajlámu na Slovensku sa Kiska stretol s čínskym veľvyslancom a vysvetlil mu výsostne osobné dôvody súkromného stretnutia formou obeda s tibetským duchovným. Peking pokladá tibetského duchovného vodcu za separatistu, on však opakovane vyhlasuje, že sa usiluje iba o väčšiu autonómiu pre Tibet v rámci Číny

Lajčák zdôraznil, že „toto sú veci, ktoré čínska strana nenecháva bez reakcie“. Vysvetlil, že Čína nerozlišuje medzi súkromným a oficiálnym stretnutím oficiálnych predstaviteľov štátu. Viackrát zdôraznili, že oficiálni predstavitelia štátu majú oficiálne stretnutia. Reagujú výrazne negatívne aj na silnú medializáciu stretnutí, dodal minister.

Minister nechcel predbiehať, ako sa celá situácia môže vyvinúť. Možností je viacero – od obmedzenia kontaktov, spolupráce až po zastavenie projektov. Teraz máme aktívny dialóg aj politickú a ekonomickú spoluprácu, logicky sa to nejakým spôsobom odrazí a my sa budeme snažiť, aby dopad bol čo najmenej zlý, uviedol Lajčák. „Slovensko to poškodí. Čína je nielen najväčšia ekonomika na svete, ale jedna svetová superveľmoc, stály člen BR OSN, ktorý sa na Slovensko momentálne hnevá. Debata, či nás to poškodí málo alebo veľmi, mi príde nemiestna,“ vyhlásil ďalej. „Poškodí to naše vzťahy a je mi to ľúto,“ dodal. Úlohou predstaviteľov štátu je podľa Lajčáka robiť všetko preto, aby sme mali dobré vzťahy s maximálnym počtom krajín. Zároveň dodal, že on „neprijíma rovnicu, že mať dobré vzťahy s Čínou znamená odstúpiť od morálky v politike. Nevidím takú priamku," zdôraznil.

Šéf rezortu diplomacie tiež uviedol, že si nemyslí, že toto je hra s nulovým súčtom. Na to, aby sme si niekde zlepšili vzťahy, tak si ich potrebujeme niekde zhoršiť. „Robíme všetko preto, aby sme mali dobré vzťahy so všetkými a hlavne s kľúčovými krajinami a s tým jedným kľúčovým hráčom sme si vzťahy práve zhoršili,“ konštatoval Lajčák. Na otázku, či zo strany Číny nejde len o diplomatickú odpoveď, uviedol, že sa treba opýtať našich podnikateľov a priemyselníkov, či je to diplomatické alebo faktické.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok (17.10.) avizovalo, že podnikne odvetné opatrenia v súvislosti s návštevou tibetského duchovného vodcu dalajlámu, ktorého počas jeho návštevy Slovenska prijal v nedeľu (16.10.) prezident SR. Podľa čínskeho ministerstva je prijatie dalajlámu v rozpore s politikou „jednej Číny“, ktorú sa Slovensko zaviazalo podporovať. Kiska v reakcii zdôraznil, že stretnutie nijakým spôsobom nespochybňuje jednoznačné stanovisko SR k tejto otázke.