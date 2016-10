Za Zemanovo meškanie vraj môže slovenský protokol

Česká delegácia meškala na minulotýždňový pohreb asi štvrťhodinu. Dôvodom bolo oneskorenie na letisku v Prahe. Okamžite sa začalo špekulovať o tom, či český protokol situáciu nepodcenil a nevyrazil neskoro. Petr Macinka, hovorca Václava Klausa, to odmietol a pre spravodajský web Českého rozhlasu naznačil, že za to môže slovenská strana. „Chybu mohli spôsobiť ľudia, ktorí sa tejto neľahkej práci učia v kancelárii prezidenta Kisku,“ uviedol hovorca. Po odchode prezidenta Ivana Gašparoviča podľa Macinku nasledoval „značný odliv“ pracovníkov protokolu prezidentskej kancelárie. V čom konkrétne mal pochybiť slovenský protokol, však už neuviedol.

„Slovensko zabezpečovalo pre českú aj ostatné delegácie iba prepravu z letiska, kde nenastal žiaden časový sklz.“ vysvetľuje hovorca nášho prezidenta Roman Krpelan. „Všetko, čo sa odohralo mimo našej krajiny, nie je zodpovednosťou slovenskej strany,“ zdôraznil Krpelan s tým, že česká strana dostala presné časové inštrukcie, kedy a kde sa má dostaviť. „Nikto s výnimkou českej delegácie nemal s tým žiaden problém,“ uviedol hovorca.

Protokolistka Mária Holubová myslí, že prezident Andrej Kiska, ktorý uzatváral kondolencie, mohol pár minút na českú delegáciu počkať. „Veď nakoniec český prezident Zeman bol na pohrebe jediným funkčným prezidentom z okolitých štátov,“ pripomenula Holubová.

Jiří Ovčáček, hovorca českého prezidenta Miloša Zemana, neskôr zodpovednosť pripísal na vrub dispečerom Riadenia letovej prevádzky (RLP). V čase, keď prezidentský špeciál odlietal z Letiska Václava Havla v Prahe, dostal totiž povolenie na pristátie let inej spoločnosti, a ten dispečeri uprednostnili. Ak by to neurobili, ohrozili by tak prevádzku na letisku a posádku oboch lietadiel. „Štátne dôležitý let nemá absolútnu prednosť pred ostatnou prevádzkou, má prednosť pred vydávaním letových povolení, a to dostal,“ vysvetlil hovorca RLP Richard Klíma.

Celú vec preverí aj české ministerstvo dopravy, pod ktoré letová prevádzka patrí. „Český minister dopravy Dan Ťok tú vec preverí a o výsledku bude 21. októbra informovať pri prijatí u prezidenta Zemana,“ uviedol hovorca rezortu Tomáš Neřold.