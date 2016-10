Fico: Pre Bratislavský plán potrebujeme aj sociálnych partnerov

Účastníci summitu hovorili aj o realizácii novej agendy zručností pre Európu. Ide o spoločnú víziu o strategickom význame zručností pre udržanie pracovných miest, rastu a konkurencieschop­nosti. Agenda zručností sa sústreďuje na tri hlavné pracovné oblasti – zlepšovanie kvality a významu tvorby zručností, zviditeľňovanie zručností a kvalifikácií a zvyšovanie ich porovnateľnosti a po tretie zvyšovanie inteligencie a informácií o zručnostiach za účelom lepšieho výberu povolania. Dôležitým bodom diskusie bol aj duálny systém vzdelávania.

Ako na tlačovej besede po skončení európskej tripartity uviedol premiér predsedajúcej krajiny v Rade EÚ, slovenský premiér Robert Fico, sociálny dialóg považuje za nevyhnutnú pracovnú metódu. Zároveň uvítal záujem sociálnych partnerov o zapojenie sa do implementácie Bratislavskej cestovnej mapy, ktorú Fico opísal ako „zoznam dôležitých priorít pre Európsku úniu“. Ako dodal, bez sociálnych partnerov by sa nedosiahli výsledky a prisľúbil, že sa budú pokúšať nájsť spôsob, ako ich do implementácie zapojiť.

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, ktorý sa takisto na summite zúčastnil, musia štáty okrem iného zlepšiť spôsob fungovania trhov práce a zabezpečiť, aby všetci Európania mohli využívať prijateľnú úroveň sociálnej ochrany. Pripomenul tiež, že je dôležité, aby Komisia konzultovala s členskými štátmi implementáciu jej odporúčaní a plnenie národných programov reforiem. Vidí tu priestor aj na ich diskusiu so sociálnymi partnermi na národnej úrovni. Len vtedy, keď sa členský štát úplne stotožní s odporúčaniami a prijme ich za svoje, bude ich aktívne podľa Richtera zohľadňovať vo svojich plánovaných politikách.

Podľa slovenskej delegácie nielen technika, digitalizácia, starnutie populácie, ale aj ľudské zdroje musia reagovať na stále sa meniaci svet práce. Preto je nová agenda zručností taká dôležitá a každý jedinec sa musí celoživotne vzdelávať, aby bol pripravený reagovať na meniace sa potreby trhu práce. Diskusia podľa Richtera opäť potvrdila nutnosť lepšieho prepojenia vzdelávacích systémov a potrieb trhu práce. Mnohí sociálni partneri podčiarkli opodstatnenosť tzv. duálnych systémov vzdelávania, vďaka ktorým si zamestnávatelia majú možnosť sami vychovávať svoje kvalifikované ká­dre.

Účastníci summitu si vymenili skúsenosti s integráciou utečencov na trh práce. Pri zohľadnení obrovského počtu utečencov, ktorí prichádzajú na územie EÚ, je integračný proces do vzdelávania, na trh práce a do spoločnosti nevyhnutnosťou. Sociálni partneri majú dôležitú úlohu v tomto integračnom procese predovšetkým pri identifikovaní potrebných znalostí a zručností s cieľom zvýšiť možnosti uplatnenia utečencov na trhu práce.

Tripartitný sociálny summit je už tradične stretnutím, ktoré poskytuje priestor na diskusiu medzi najvyššími zástupcami inštitúcií EÚ a zástupcami sociálnych partnerov. Na dnešnom stretnutí slovenské predsedníctvo reprezentovali predseda vlády SR Robert Fico, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, prezident Konfederácie odborových zväzov Jozef Kollár a prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.