SaS: Štát čelí vyšetrovaniu za šafárenie s eurofondmi na zberné dvory

SITA |

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v Bruseli otvoril vyšetrovanie v súvislosti so zbernými dvormi na Slovensku. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej besede Richard Sulík (SaS) s tým, že to považuje za dobrú správu.