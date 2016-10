Parlamentný výbor žiada dokumenty k prípadu Kaliňák

NAKA sľúbila, že ich pošle, predseda výboru jej dáva čas pár dní. Preto vo štvrtok členovia výboru prerušili rokovanie o tomto bode programu.

Ako vo štvrtok povedal šéf výboru Martin Poliačik (SaS), riaditeľ NAKA Peter Hraško sľúbil, že potrebné dokumenty na to, aby mohol výbor začať konanie voči ministrovi, pošle. Ak ich nepošle v priebehu pár dní, Poliačik povedal, že výbor bude musieť situáciu riešiť, keďže NAKA je povinná spolupracovať.

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v septembri zastavil časť konaní voči ministrovi. Išlo o konania o polmiliónovom úvere, ktorý minister Kaliňák využil na kúpu akcií spoločnosti B.A.Haus od podnikateľa Ladislava Bašternáka. Kaliňák sa vyjadril, že 500 000 eur bola suma, akú mu banka poskytla ako povolené prečerpanie osobného účtu.

„Výbor skonštatoval, že ak má niekto hoci aj polmiliónové prečerpanie na účte, tak to nie je niečo, čo by mal dokladovať v majetkovom priznaní, a tak boli všetky tri konania voči pánovi ministrovi zastavené. Čo sa týka jeho vzťahu s B.A.Haus, keďže nám pán Turčan doteraz nedodal informácie, ktoré potrebujeme, tak konanie pokračuje ďalej,“ povedal v septembri po rokovaní predseda výboru Poliačik. Výbor už dvakrát žiadal od právnika Mareka Turčana zo spoločnosti B.A.Haus dokumenty potrebné k vyriešeniu prípadu. „Od pána Turčana žiadame dokumenty, na základe ktorých by sme vedeli posúdiť, aký bol vzťah, čo sa týka majetku medzi B.A.Haus a pánom ministrom. Dvakrát sme ich žiadali a doteraz ich nemáme. V prípade, že ich nemajú, lebo ich poskytli orgánom činných v trestnom konaní, tak si ich vyžiadame od nich,“ dodal vtedy Poliačik. Vo štvrtok ich preto žiadajú od Národnej kriminálnej agentúry.

Ak orgány dokumenty nedodajú, výbor udelí Turčanovi pokutu, lebo je podľa zákona povinný spolupracovať. Z vyjadrenia ministra Kaliňáka, ktoré poslal výboru, vyplýva, že kúpil 17 akcií spoločnosti B.A.Haus, pričom hodnota každej bola 332 eur. Podľa neho však nebolo podľa zákona povinné akcie uviesť v majetkovom priznaní. V odôvodnení dodal, že „kúpou akcií prevzal aj pohľadávky“. Nezávislý poslanec NR SR Miroslav Beblavý, ktorý sa na výbore zúčastnil tiež, sa zamyslel nad tým, ako mohla banka Kaliňákovi poskytnúť povolené prečerpanie osobného účtu až vo výške 500 000 eur. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcii začal 16. júna tri konania na ochranu verejného záujmu voči ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Podnety sa týkajú nepriznania pôžičiek a nákupov podielov s pohľadávkami vo firmách spájaných s podnikateľom Ladislavom Bašternákom v rokoch 2013, 2014 a 2015. Pre chýbajúce údaje v oznámení o majetkových pomeroch verejných funkcionárov podnet na výbor podali poslanci Ľubomír Galko (SaS) a Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA).