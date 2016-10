Programovú konferenciu Smeru bude moderovať Robert Fico

Sobotňajšiu programovú konferenciu Smeru nebude moderovať podpredseda strany Pavol Paška, ale jej predseda Robert Fico. Paška na jeseň v roku 2014 odstúpil z pozície predsedu NR SR. Stalo sa tak v novembri po kauze nákupu CT prístroja pre piešťanskú nemocnicu. Paška sa vtedy zároveň vzdal aj poslaneckého mandátu. Stranícku funkciu si však udržal. Zostal aj moderátorom straníckych snemov. Užšie vedenie Smeru teraz rozhodlo, že moderátorom snemu bude Fico.

Na sobotňajšiu programovú konferenciu nepríde europoslanec Boris Zala, ktorý požiadal o prerušenie členstva v strane. "Tým, že som požiadal o prerušenie členstva, prichádzam aj o funkciu v predsedníctve. Takže to, že ma nepozvali, vítam, asi to považujú za to, že mi vyjdú v ústrety,“ uviedol. Zala by bol však rád, keby programová konferencia priniesla posun a jasnejšiu formuláciu sociálnodemokra­tických pozícií Smeru. "To by ma potešilo,“ povedal s tým, že nevie posúdiť, či sa tak stane, lebo nepozná prípravné práce ani tím, ktorý konferenciu chystal. „Môžem len veriť, že sa to udeje,“ konštatoval. Zároveň dodal, že nevie, čo môže očakávať, pretože pred konferenciou nebol rozoslaný dopredu žiaden materiál.

Na konferenciu najsilnejšia vládna strana pozýva aj sociálnych demokratov zo zahraničia. Účasť na predpoludňajšom bloku konferencie prisľúbil český premiér Bohuslav Sobotka, predseda Sociálnodemokra­tickej strany Nemecka Sigmar Gabriel a rakúsky minister kultúry Thomas Drozda. "Títo traja sú hostia na dobrej úrovni. Uvidíme, k čomu nás posunú,“ dodal Zala.

Programová konferencia strany Smer-SD mala byť pôvodne koncom septembra. Ideové tézy pôvodne na programovú konferenciu vypracovali podpredseda strany Pavol Paška a poslanec NR SR Ľubomír Blaha, ktorý nie je členom Smeru-SD. Ich materiál však po vnútrostraníckej kritike napokon nebude slúžiť ako podklad na rokovanie. Vedenie napokon poverilo prípravou programu Vladimíra Faiča. Ten je šéfom zboru poradcov premiéra, poslancom NR SR a členom vedenia Smeru-SD.