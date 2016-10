Po požiari žilinskej bytovky nájomníci stále bývajú v telocvični

Každý deň zasadá v Žiline krízový štáb, dnes by sa mal na ňom zúčastniť aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Po nešťastí zostalo bez strechy nad hlavou 116 ľudí.

Nervozita, vášne, ale aj konflikty sú medzi tými, ktorí dočasne bývajú v športových priestoroch blízkej základnej školy. Sú nedočkaví, reagujú emotívne. „Momentálne je dosť pochmúrna nálada, sú tam aj zhody, aj nezhody. Veľa ľudí sa tiesni na malom priestore, a keď prídete o strechu nad hlavou, čo si máte pomyslieť, len to najhoršie. Je tam polícia a zriadime stálu službu z obyvateľov, aby pomohli pri dodržiavaní poriadku a hygieny,“ opísal rómsky aktivista Miroslav Baláž, ktorý komunitu zastupuje na zasadnutiach krízového štábu.

Sťažujú sa, že im ochoreli deti, že nemajú peniaze na lieky či plienky pre menšie deti. Upokojiť situáciu a pomôcť sa snaží aj Slovenský Červený kríž. „Dvadsaťštyri hodín tam bude jeden pracovník, aby mohol poskytnúť predlekársku prvú pomoc, ktorú Červený kríž zastrešuje, aj inú pomoc, ak bude treba niečo odniesť, priviezť, momentálne ideme zháňať plienky pre mamičky s deťmi,“ povedal predpoludním riaditeľ Slovenského Červeného kríža v Žiline Martin Brňak.

Výučba na Základnej škole na Hollého ulici, do ktorej telocvične dočasne presídlili evakuovanú skupinu, pokračuje, len s menšími zmenami. Prispôsobili sa situácii, žiaci hodiny telesnej výchovy nemajú v telocvični, ale čo sa dá, odcvičia na školskej chodbe. Deti z kolónie, kde v utorok horela strecha bytovky, navštevujú práve túto základnú školu.

Obyvatelia si zatiaľ môžu prísť do domu len po veci, ktoré potrebujú, bývať v ňom však zatiaľ nemôžu. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

„Predĺžil sa v škole napríklad školský klub detí, ktorý je až do večera, aby deti z postihnutých rodín neboli stále v priestoroch telocvične, aby sme im vyplnili voľný čas,“ hovorí riaditeľ základnej školy Ľubomír Krajčí. Priestory pôvodne určené na šport pravidelne čistia a dezinfikujú samotní obyvatelia aj školské upratovačky.

Dvojpodlažnú bytovku s dvoma vchodmi, kde žije 20 rodín, boli včera pozrieť hygienici aj statik. Požiar poškodil nosnú časť strechy, obytná časť však nie je v horšom stave, ako bola pred požiarom.

„Stropy sú úplne suché, byty nejavia známky premočenia alebo nejakých iných chýb, čo sa týka vlhka, plesní alebo postihnutia vodou. Myslím si, že byty sú v rovnakom stave ako pred troma dňami. Či však nie sú ešte nejakým iným spôsobom technicky narušené, to musí posúdiť statik,“ priblížila Marta Kováčiková, poverená vedením oddelenia hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline.

Stanovisko statika bude známe asi o týždeň, musí ešte urobiť sondy v základoch budovy. „Na jednej strane je zhorený krov, ten bude musieť byť asanovaný alebo vymenený za nový. A čo som zistil, je, že základy sú podmočené, lebo dažďová voda nie je odvedená do kanalizácie,“ informoval statik Emil Šustek.

Mesto zvažuje zatiaľ tri možnosti vyriešenia situácie. Ak sa ľudia budú môcť na základe statického posudku vrátiť naspäť do domu, radnica bude musieť dať opraviť škody vzniknuté pri požiari. V prípade, že bytovka už nebude obývateľná, uvažuje nad stanovým mestečkom či kontajnerovými bytmi. Viceprimátor Patrik Groma predpokladá, že takéto riešenia by mesto stáli od 100-tisíc do 500-tisíc eur. Rozhodnúť by malo mimoriadne mestské zastupiteľstvo. „Máme tri riešenia, necháme rozhodnúť zastupiteľstvo. Chcem to urobiť tak, aby to bolo čo najekonomickejšie pre mesto a čo najmenej dramatické pre tých obyvateľov,“ dodal viceprimátor.

,,Takto sme tu bývali, skromne, ale snažili sme sa, aby tu bolo čisto," hovorí jedna z obyvateliek bytovky Monika. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Ľudia, ktorí prijali ubytovanie v telocvični a jej priľahlých priestoroch, majú k dispozícii sociálne zariadenia, sprchy, zabezpečenú stravu, obedy im varia v školskej jedálni. Radšej by však boli v bytoch. Tých svojich či náhradných. Mesto však upozornilo, že nikto z nich nemá s mestom platnú nájomnú zmluvu, a preto nemajú ani nárok na pridelenie mestského nájomného bytu.

Bývalé železničiarske bytovky v kolónii na Bratislavskej ulici sú na prvý pohľad výrazne zdevastované. V 90. rokoch minulého storočia tam vtedajšie vedenie mesta presťahovalo neprispôsobivých či sociálne slabších občanov. Aj v dome, kde v utorok horela strecha, je na schodisku špina a smrad. Nie všetky byty sú však v dezolátnom stave. Niektorí si ich opravili, vymenili okná a snažia sa. Problémom však je, že nájom neplatia a celkový dlh narástol na 200-tisíc eur. „Z dvadsiatich rodín dve mali splátkový kalendár, ale je tam omeškanie,“ povedal viceprimátor Patrik Groma.

Požiar vypukol v dome na Bratislavskej ulici v utorok večer pred pol desiatou. Oheň sa začal šíriť od strechy. Ľudia vybiehali na ulicu v pyžamách a papučiach. Príčina zatiaľ nie je známa. Hovorí sa, že v podkroví horel odpad, ale aj to, že niektorý z obyvateľov sa na komín snažil napojiť vlastne vyrobenú pec. Obyvatelia si zase myslia, že bytovku niekto podpálil úmyselne.