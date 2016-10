Ocenili tých, čo pomáhajú seniorom

„My sme seniori – to znie hrdo!“ Taký postoj k životu by mali mať ľudia skôr narodení. Aj seniorský vek by mali prežiť aktívne, spokojne, plodne. Zdôraznil to na včerajšej konferencii Aktívne starnutie 50 + v bratislavskom Zichyho paláci Miloš Nemeček, šéf občianskeho združenia Bagar a zároveň člen výkonného výboru Európskej únie seniorov, najväčšej organizácie svojho druhu na svete, s miliónovou členskou základňou.

Na celodennú konferenciu, na ktorej sa obsiahlo hovorilo o vážnej celospoločenskej téme starnutia populácie, nadviazalo podvečer odovzdávanie cien súťaže Senior Friendly.

Spoluzorganizovali ju seniorské združenia Bagar a kreatívny Klub Luna, a jedným z mediálnych partnerov bol aj denník Pravda. Ocenenie si z rúk jeho šéfredaktorky Nory Sliškovej, ale tiež predsedu predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imricha Béreša a starostu bratislavského Starého Mesta Radoslava Števčíka prevzalo desať, a čestné uznanie ďalších 13 firiem, inštitúcií, združení a jednotlivcov, vďaka ktorým sa slovenským seniorom žije o čosi ľahšie a kvalitnejšie. Najmä preto, že im ponúkajú rôzne výhody, služby, výrobky, aktivity, možnosti uplatnenia a iné benefity.

Ocenenia Senior Friendly Slovnaft, a. s.: za dlhoročnú podporu celoročných aktivít bývalých zamestnancov firmy organizovaných v Združení dôchodcov pri Slovnafte (bezplatné návštevy športovísk Slovnaftu, kultúrnych podujatí, výlety a zájazdy za zvýhodnené ceny a podobne)

Poštová banka, a. s.: za inovatívny grantový program Nápad pre tri generácie na povzbudenie medzigeneračných zdieľaní skúseností a zručností, za partnerstvo a finančnú podporu aktivít spoluorganizovaných s Jednotou dôchodcov na Slovensku

Slovalco, a. s.: za zabezpečenie poskytovania extra zdravotnej starostlivosti pre starších zamestnancov a každoročnú podporu aktivít svojich seniorov (príspevky na liečebné a rehabilitačné pobyty, zájazdy, stravovanie)

mesto Kežmarok: za rozvoj športových aktivít seniorov v meste a ponuku programov, ako byť v seniorskom veku aktívny a zorientovaný v spoločenských té­mach

Ako si uvariť zdravie (združenie podnikateliek – fyzických osôb): za šírenie osvety na zvýšenie kvality života seniorov a zlepšenie a udržanie zdravia v seniorskom veku (špeciálne formy stravovania, pohyb, relax, oddych)

Bratislavský samosprávny kraj: za dlhodobú podporu seniorov, ich aktívneho prístupu k životu, spolupráce medzi generáciami (tento rok zorganizoval už 6. ročník Župnej olympiády seniorov BSK)

mesto Banská Bystrica: za podporu aktívneho starnutia, kultúrneho rozvoja seniorov, a najmä ďalšie vzdelávanie seniorov v aktuálnych témach vrátane významu členstva Slovenska v EÚ (tento rok spoluorganizovalo už 16. ročník Akadémie európskeho seniora)

mestská časť Bratislava-Ružinov: za podporu aktívnej nezávislosti a dôstojnosti seniorov, prehlbovanie dobrých vzťahov samosprávy so seniormi, bezplatné informovanie seniorov o možnostiach prijímania sociálnej pomoci a spotrebiteľských právach

mesto Šaľa: za podporu solidarity a súdržnosti medzi generáciami, dostupnosť rôznorodých mestských aktivít pre seniorov, spolu s finančnou podporou kultúrno-spoločenských a športových podujatí

za podporu solidarity a súdržnosti medzi generáciami, dostupnosť rôznorodých mestských aktivít pre seniorov, spolu s finančnou podporou kultúrno-spoločenských a športových podujatí Staromestská knižnica: za dlhodobú aktívnu podporu stáleho vzdelávania seniorov, zvyšovania ich počítačovej gramotnosti a tréningov pamäti, a tiež za poskytovanie služieb (zľavy na členskom, sprístupnenie kníh pre nemobilných či slabozrakých čitateľov)

Medzi víťaznými bola napríklad bratislavská firma Slovnaft, ktorá je v stálom kontakte približne s dvoma tisíckami svojich bývalých zamestnancov na dôchodku, čo je v tomto rozsahu jedinečné v strednej a vo východnej Európe.

„Naši seniori majú svoj klub, kde sa pravidelne stretávajú. Chodia spolu na výlety, zájazdy, spoločenské podujatia, ktoré im finančne dotujeme. V podnikovej jedálni sa môžu výhodne stravovať. Stále využívame aj ich odbornosť, na rôzne edukačné akcie a osvetu,“ vymenoval hovorca akciovky Anton Molnár.

Ocenená Poštová banka prišla zase so zaujímavým programom Nápad pre tri generácie. V rámci neho rozdeľuje každý rok 20-tisíc eur na dobrovoľnícke projekty z celého Slovenska, ktorých cieľom je zblížiť deti a mládež, ľudí v produktívnom veku a predstaviteľov staršej generácie.

Ako zaznelo už na konferencii, v slovenských podmienkach nie je ani tak problémom nízky vek dožitia, ale najmä malý počet rokov zdravého života. „Ten sa u mužov aj žien pohybuje na hranici 54 rokov. No vo Švédsku je to 66 a na Malte dokonca 72 rokov,“ pripomenul Nemeček.

Aj preto sa medzi ocenenými ocitla firma Slovalco zo Žiaru nad Hronom. „Pre približne 200 svojich starších zamestnancov zabezpečuje zdravotnú starostlivosť na úrovni najvyššieho manažmentu,“ vyzdvihol spoluorganizátor súťaže.

Čestné uznania Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave: za vzdelávacie projekty pre seniorov, dobrovoľníctvo a rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít vrátane aktuálneho projektu zameraného na odľahlé oblasti Slovenska

Katolícka univerzita v Ružomberku: za spracovanie študijného programu Senior v spoločnosti pre Univerzitu tretieho veku, zameraného na témy týkajúce sa sociálnych aspektov života seniorov

mestská časť Bratislava-Petržalka: za činnosti v prospech seniorov nad rámec povinností samosprávy (spolupráca s Jednotou dôchodcov na Slovensku aj so Združením kresťanských seniorov Slovenska)

mestská časť Bratislava-Dúbravka: za programy súvisiace s podporou vzdelávania seniorov, ochranou ich zdravia a podieľaní sa na rozvoji kultúrnych hodnôt

mesto Košice: za pokračujúci projekt aktívnej celoročnej spolupráce so seniormi a pre seniorov vrátane seniorskej zimnej a letnej olympiády

mesto Pezinok: za dlhodobú podporu celoživotného vzdelávania a sociálnej inklúzie seniorov v mestskej Akadémii tretieho veku

mesto Zvolen: za zvyšovanie spoluúčasti seniorov na rozvoji mesta, za ich podporu na vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatiach

Relax 2000: za dlhoročnú prácu so seniormi s cieľom podporiť ich fyzické zdravie a osvojiť si zdravý životný štýl

obec Omšenie: za výrazné zapájanie seniorov do obecných aktivít

Hotel Prameň, Dudince, s. r. o.: za komplexnú ponuku liečebných rekondično-integračných pobytov pre seniorov

Jana Šport – Fitko pre ženy Bratislava: za špeciálny program cvičenia pre seniorky na zlepšenie fyzickej kondície a pohyblivosti

Levanduľová kaviareň Bratislava: za osobitnú ponuku občerstvenia a program pre seniorov

Hotel Kaskády, Sielnica: za aktivity na zlepšenie fyzickej a psychickej kondície seniorov

Ocenenia aj čestné uznania si prevzalo niekoľko samospráv. „Boli by sme prekvapení, koľko sa robí pre seniorov nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, Banskej Bystrici či malej obci Omšenie,“ vyzdvihla ich prácu riaditeľka Klubu Luna Lívia Matulová Osvaldová. Takisto boli odmenení viacerí podnikatelia, ktorí sa príkladne starajú o zdravie či zlepšujú fyzickú kondíciu dôchodcov.

Záštitu nad akciou mal minister práce Ján Richter. Víťazov spomedzi všetkých nominovaných vybrala odborná porota zložená zo zástupcov seniorských organizácií, verejnej správy a samosprávy, ministerstva práce, odborníkov na seniorskú problematiku a osobností kultúrneho a spoločenského života.