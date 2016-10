Opozícia pozýva Kaliňáka, Gašpara a Gajdoša na výbor pre kauzu Gorila

Podľa Vašečku je podozrivé, že slušní a poctiví vyšetrovatelia, ktorí chceli kauzu Gorila vyšetriť, museli odísť. Povedal to v súvislosti so štvrtkovou informáciou, že vyšetrovateľ Marek Gajdoš, vedúci tímu, ktorý sa venuje kauze Gorila, odišiel zo služobného pomeru. Vyšetrovanie spisu Gorila už podľa Vašečku prinieslo výsledky, a to zistenie, že časti spisu sú autentické a napriek tomu špeciálny prokurátor vyšetrovanie blokuje.

“Je naša povinnosť, aby sme dostali vysvetlenie na výbore. Kauza Gorila sa najviac dotýka strany Smer a samotný premiér Robert Fico sa v spise spomína,” povedal. Po štyroch rokoch vyšetrovania sa kauza podľa poslanca nikam neposunula a opoziční poslanci majú záujem na tom, aby sa prípad odkryl. “Žiadame vysvetlenie pána Gajdoša, aké okolnosti ho k odchodu z funkcie viedli. Sme ochotní súhlasiť s tým, aby bol výbor v utajovanom režime,” povedal.

Vyšetrovateľ Marek Gajdoš, vedúci tímu, ktorý sa venuje kauze Gorila, svojím dobrovoľným odchodom zo služobného pomeru uteká pred vlastnou zodpovednosťou za stav vyšetrovania. Uvádza sa to v stanovisku prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara k odchodu Gajdoša a medializovaným informáciami o jeho nespokojnosti s podmienkami, v akých pracoval.

„Subjektívne a účelové vyjadrenia vedúceho tímu Gajdoša v súvislosti s jeho odchodom z polície považujeme za zakrývanie skutočných dôvodov jeho odchodu,“ zdôrazňuje sa v stanovisku. Podľa Gašpara počas doterajšieho vyšetrovania si určoval postup vo vyšetrovaní vedúci tímu, respektíve jeho podriadení podľa pokynov dozorového prokurátora. Nie je teda pravda, že vedúcemu tímu boli kladené nejaké prekážky, zdôraznil Gašpar v stanovisku, ktoré poskytlo oddelenie komunikácie a prevencie kancelária prezidenta Policajného zboru.

Gašpar pripomína, že na začiatku bolo prijaté rozhodnutie, že všetky kauzy, ktoré pri otvorení vyšetrovania meritórne rozhodol Gajdoš, bude aj meritórne uzatvárať. Vedúci tímu Gajdoš vie, že je potrebné vo veciach, ktoré vyšetroval, rozhodnúť, a keďže doposiaľ vykonané vyšetrovanie neprinieslo výsledky v súlade s jeho doterajšími výrokmi, necháva túto zodpovednosť na iných, píše sa v stanovisku.

Gašpar v stanovisku pripomína, že špecializovaný tím na vyšetrovanie kauzy Gorila bol zriadený v januári 2012. Pri jeho zriadení bolo v tíme 12 policajtov. Postupne sa počet policajtov v tíme zvyšoval podľa požiadaviek vedúceho tímu až na dvadsať. Z tímu odišlo desať policajtov, a to na vlastnú žiadosť, pre nezhody s vedúcim tímu, zdravotné dôvody či odchod do civilu. Nahradení boli inými policajtmi na základe výberu a požiadavky vedúceho tímu, vysvetľuje Gašpar.

Podľa prezidenta PZ mal tím od svojho zriadenia dostatočnú personálnu a materiálnu podporu. Členovia tímu boli niekoľkokrát odmenení finančne (23 odmien členom tímu udelil minister, 285 odmien udelili členom tímu nadriadení) a napríklad dvakrát došlo k mimoriadnemu povýšeniu, uvádza sa v stanovisku Gašpara.

Gašpar vyjadril prostredníctvom vyhlásenia poľutovanie nad spôsobom, akým niektorí poslanci vťahujú Policajný zbor do politického súboja. „Neeticky, a hlavne bez akýchkoľvek dôkazov, dehonestujú a znevažujú prácu polície, prípadne jednotlivcov, na úkor dosiahnutia svojich politických cieľov,“ uviedol.

Gašpar sa ostro ohradil aj voči výrokom poslanca Galka k jeho osobe. „Najmä ak ich vyslovil človek, ktorý bol ako minister odvolaný z dôvodu, že jeho podriadení sú podozriví z nezákonného odpočúvania, a teda porušovania základných ľudských práv a slobôd. Na ochranu svojej osobnosti využijem všetky právne prostriedky,“ uzavrel.