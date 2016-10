Kiska: Slovensko je od Švajčiarska ešte veľmi ďaleko

„Švajčiarsko je úspešnou krajinou a mnohí si pamätáme, ako nám pred 25 rokmi hovorili – aj vy by ste mohli byť druhým Švajčiarskom. Máte nádhernú prírodu, nádherné jazerá. Ale musím povedať, že ešte je to ďaleká cesta. Švajčiarsko patrí medzi svetové špičky v oblasti školstva, výskumu, inovácií. Práve to je oblasť, v ktorej naša krajina potrebuje pridať,“ uviedol Kiska na spoločnej tlačovej konferencii.

Inšpiratívna môže byť podľa neho aj miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá vo Švajčiarsku predstavuje len niekoľko jednotiek percent, zatiaľ čo na Slovensku viac než 21 percent. „Hospodárske vzťahy medzi Švajčiarskom a Slovenskom sú veľmi dobré. To nám ale nebráni v tom, aby boli ešte lepšie. Chceme ich zlepšiť a naštartovať tak, aby sme vedeli spolupracovať na rôznych projektoch,“ konštatoval Schneider-Ammann.

Hlavy štátov sa na stretnutí dotkli aj otázky rokovaní medzi Švajčiarskom a Európskou úniou o usporiadaní vzájomných vzťahov v súvislosti s referendom o regulácii prílevu cudzincov. „S prezidentom sme sa zhodli, že vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom sú také blízke, že akékoľvek poškodzovanie vzťahov by bolo len vo vzájomný neprospech a že musíme spraviť všetko pre to, aby nielen zostali na takej úrovni, ale aby boli stále lepšie a lepšie,“ priblížil Kiska.

Dodal, že je rád, že práve počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa veci pohli, rozpráva sa o nich a dochádza k empatii, snahe porozumieť si navzájom, komunikácii a hľadaniu konštruktívnych riešení. Slovensko chce byť akýmsi mediátorom v diskusii medzi Švajčiarskom a úniou.

Schneider-Ammann zdôraznil, že hoci Švajčiarsko nie je členom EÚ, je jej tretím najdôležitejším obchodným partnerom. „Som presvedčený, že kontinent musí držať spolu. Chceme sa snažiť o zintenzívnenie vzdelávania, výskumu, vedy a inovácií. Musíme veľmi intenzívne spolupracovať a venovať sa tomu, čo nás najviac trápi, najmä nezamestnanosti mladých,“ povedal.

Hlavnou náplňou Kiskovej dvojdňovej návštevy Švajčiarska bolo posilnenie bilaterálnej spolupráce, a to predovšetkým v ekonomickej, inovačnej a vedecko-výskumnej oblasti. Na ceste ho sprevádzal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák aj zástupcovia startupovej a vedecko-akademickej komunity. Prezident navštívil Švajčiarsky federálny technologický inštitút (ETH) v Zürichu a stretol sa aj s krajanmi. Do vlasti sa vráti vo večerných hodinách.