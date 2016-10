Oteplenie bude krátke, rastie riziko záplav

Prvý stupeň je najnižší z trojstupňového rebríčka varovaní, ale ak dažde neutíchnu, situácia sa môže zhoršiť. Pôda je premočená, nasiaknutá vlahou a veľa vody už nepojme. Voda bude stekať do potokov a riek, tie sa môžu vyliať z brehov.

„Už teraz je to riziko dosť veľké. Určite väčšie, ako bolo v prvom októbrovom týždni. Už zo zrážok, ktoré spadli vo štvrtok, bola na niektorých tokoch v oblasti Považskej Bystrice, Žiliny a Rajeckej doliny vyhlásená povodňová aktivita. Tento stav sa teraz môže vyskytnúť na strednom Slovensku a možno aj na východnom, záleží na tom, ako dlho budú zrážky trvať,“ vraví Pavol Faško, klimatológ hydrometeorolo­gického ústavu. Vody pribúda aj preto, že je chladno a zrážky, ktoré padajú, sa nevyparujú naspäť do atmosféry.

Tohtoročný október sa určite zaradí medzi najdaždivejšie v histórii meteorologických meraní. Úhrny zrážok budú podľa predpokladu klimatológa veľmi vysoké, 2– až 3-násobné v porovnaní s dlhodobým normálom.

V takejto situácii ťažko možno očakávať, že koniec mesiaca prekvapí teplým počasím, akýmsi oneskoreným babím letom, aj keď aj to sa občas stáva. Október je mesiac, v ktorom môže byť aj veľmi dobré a teplé počasie, ale tiež môže byť veľmi sychravo a chladno – ani jedno sa nedá považovať za anomáliu.

Ako bude Sobota Oblačno až zamračené, postupne zmenšená oblačnosť. Na východe dážď. Denná teplota 7 až 12 stupňov.

Oblačno až zamračené, postupne zmenšená oblačnosť. Na východe dážď. Denná teplota 7 až 12 stupňov. Nedeľa Prevažne malá oblačnosť, v nižších polohách miestami hmla. Denná teplota 10 až 15 stupňov.

Prevažne malá oblačnosť, v nižších polohách miestami hmla. Denná teplota 10 až 15 stupňov. Pondelok Zamračené, lokálne aj hmlisto, ojedinele mrholenie alebo slabý dážď. Denná teplota 8 až 13 stupňov, na západe pri zmenšenej oblačnosti 13 až 18 stupňov.

Zamračené, lokálne aj hmlisto, ojedinele mrholenie alebo slabý dážď. Denná teplota 8 až 13 stupňov, na západe pri zmenšenej oblačnosti 13 až 18 stupňov. Utorok Zamračené a hmlisto, miestami mrholenie. Denná teplota 9 až 14 stupňov, pri zmenšenej oblačnosti 15 až 20 stupňov.

Zamračené a hmlisto, miestami mrholenie. Denná teplota 9 až 14 stupňov, pri zmenšenej oblačnosti 15 až 20 stupňov. Streda Premenlivá až veľká oblačnosť, miestami prehánky. Denná teplota 12 až 16 stupňov.

Premenlivá až veľká oblačnosť, miestami prehánky. Denná teplota 12 až 16 stupňov. Štvrtok Premenlivá, prechodne veľká oblačnosť, miestami prehánky. Denná teplota 12 až 16 stupňov.

Teplom prekvapil záver októbra napríklad v roku 2001. V Hurbanove namerali 31. októbra doslova letné teploty, až 25,6 stupňa, aj na Skalnatom plese bolo nad 10 stupňov. O dva dni neskôr však už teplota rapídne poklesla, najteplejšie bolo v Žihárci v okrese Šaľa, kde namerali najviac 12 stupňov, v Tatrách začalo snežiť. Tentoraz sa nechystajú žiadne vysoké teploty, ale ani prudké ochladenie.

V najbližších dňoch sa síce oteplí, ale pôjde len o krátku epizódu. Bude to posledný októbrový týždeň, po ňom prichádza november, keď sú už šance na oteplenie veľmi slabé.

„Oteplenie by sa malo prejaviť v pracovných dňoch týždňa, cez víkend ho nemôžeme očakávať. Víkend bude najmä na východe daždivý. Zrážky, ktoré boli na západe vo štvrtok a na strednom Slovensku v piatok, sa na východe prejavia hlavne v sobotu. V západných oblastiach cez víkend prestane pršať a to ľudí poteší, pretože zrážok bolo doteraz veľmi veľa,“ dodal Faško.

Podstatné je, že do konca októbra by nemalo dôjsť k výraznejšiemu ochladeniu. Znamená to, že nám v najbližšom čase nehrozí snehová kalamita, ktorá by mohla komplikovať dopravu. V budúcom týždni by sa však malo zmeniť prúdenie vzduchu. Zatiaľ prevláda prúdenie od juhu, odtiaľ prichádzajú aj zrážky, preto najviac napršalo v okolí Nitry alebo v južných oblastiach stredného Slovenska.

Na budúci týždeň by malo prevládať prúdenie od západu a severozápadu. To znamená, že ak bude pršať, zrážky budú cítiť viac obyvatelia Kysúc, Oravy a severovýchodného Slovenska. Na juhu bude väčšia šanca, že zasvieti slnko. Situáciu však komplikujú hmly a inverzná oblačnosť, ktoré môžu slnečné počasie napokon prekaziť.