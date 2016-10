V Pezinku pochybujú, že je prokuratúra nezaujatá

Primátor sa takto vyjadril na zasadnutí poslaneckej komisie územného plánovania, kde čelil nepríjemným otázkam poslancov. Z nahrávky, ktorú má Pravda, počuť Solgove slová, ktoré adresoval jednému z poslancov.

„Ak sa nejaké rozhodnutie urobilo, ktoré vy spochybňujete, na to tu sú orgány, ktoré to majú vyšetrovať…Za minulý rok si podal neviem koľko na mňa podnetov a išli do koša. Pani prokurátorka mi ich na konci roku odovzdala, že pozrite sa Mizerák, Šipoš, Šipoš, Šipoš, Mizerák, Šipoš a tak ďalej. Veď vám ich donesiem,“ rozčúlil sa primátor. Podnety mal dostať od prokurátorky na konci minulého roka.

Viacero podnetov podal výsluhový dôchodca Vladimír Mizerák. Ďalšie prišli od mestského poslanca Mariána Šipoša, ktorý primátorovi dlhodobo oponuje. Obaja si už myslia, že vedenie mesta a pezinská prokuratúra majú k sebe blízko viac, ako je vhodné.

Denník Pravda požiadal Solgu o reakciu. Ten úzke vzťahy popiera. „Nemám žiadny vzťah s nikým z prokuratúry, nechodím tam. Pracovný kontakt s prokuratúrou má prednosta úradu, ktorý je zároveň právnik,“ povedal primátor. „Nikdy som nepovedal, že prokurátorka bola za mnou, ale že som mal možnosť nahliadnuť do podaní na moju osobu.

Po vyhodnotení ich prokuratúra všetky odmietla. Neskončili v koši, ale v archíve,“ vysvetľoval nahrávku Solga. Dodal, že Mizerák a Šipoš už roky pranierujú jeho pôsobenie vo funkcii primátora. „Bol prípad, kedy sme nápravu vykonali, a deje sa tak aj v súčasnosti,“ obhajuje sa primátor. Krajská prokuratúra v Bratislave, pod ktorú spadá Okresná prokuratúra v Pezinku, na naše otázky neodpovedala.

Primátor mesta Pezinok Oliver Solga. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Prvý podnet podal Mizerák okolo roku 2010 v súvislosti s výstavbou na pezinskom sídlisku Muškát, kam sa presťahoval. „Namietal som vtedy, že výstavba neprebieha v súlade s platným územným plánom,“ približuje. Dodnes skončilo u pezinských prokurátorov do desať podaní s jeho podpisom. „Poukazoval som v nich najmä na chybné konanie samosprávy.“ Ako Mizerák povedal, sťažnosti najskôr adresoval hlavnej kontrolórke mesta. „Keďže sa to nijako nehýbalo, začal som sa preto obracať na okresnú prokuratúru. V niektorých prípadoch som sa odvolal aj na krajskú prokuratúru. Mohol som robiť čokoľvek, nikdy som neuspel,“ skonštatoval Pezinčan.

Viackrát mu oznámili, že veci, na ktoré upozorňuje, sú predmetom vnútornej kontroly a prokuratúra ich nie je oprávnená skúmať. Podľa Mizeráka to bol napríklad nesúlad uznesenia mestského zastupiteľstva a zmlúv, ktoré podpísal primátor. V tomto prípade išlo o prenájom mestských pozemkov developerovi. V nájomnej zmluve stálo niečo iné, než na čom sa dohodli poslanci.

Mestský poslanec Marián Šipoš sa naposledy na prokuratúru obrátil pred necelými dvomi rokmi. „Týkalo sa to postupu vedenia mesta pri predkladaní materiálov mestskému zastupiteľstvu na schválenie, ale aj samotného primátora, ktorý aj po upozornení podpísal uznesenie,“ priblížil Šipoš. Podľa poslanca nebolo dodržané nariadenie o nakladaní s majetkom mesta, keďže návrhy uznesení sa najskôr neprerokovali v komisii.

Ďalej sa sťažoval na to, že mesto prevzalo majetok s jasnými chybami, čo bolo pre samosprávu nevýhodné. Týka sa to prípadu, keď developer dostal od mesta lacnejšie pozemky a podľa zmluvy mal vybudovať komunikácie s chodníkmi a odovzdať ich mestu. „Boli tam nedostatky ako prevalená komunikácia, výmole, odvalený obrubník. samospráva to aj tak prevzala,“ poznamenal poslanec. Prokuratúra jeho námietky neuznala. „Jej argumentácia sa dokonca nápadne podobala na argumentáciu mesta,“ podotkol Šipoš.

Na vyšší orgán, teda krajskú prokuratúru, sa už neskôr neobrátil. „Dokonca som to mal aj pripravené, no bol som znechutený, a to nielen z postoja prokuratúry,“ prezradil Šipoš. Obaja autori podnetov najprv verili v nestrannosť prokuratúry, dnes majú pochybnosti.

Advokát a mestský poslanec v Trenčíne Ján Kanaba vysvetlil, že prokurátor môže dať nahliadnuť do podnetu tomu, koho sa týka. Môže mu ho aj poslať. Dôležité však je, ako prebehne takýto kontakt. „Ak by bol podnet smerovaný priamo na primátora, mala by ho prokuratúra predvolať, aby podal vysvetlenie. Prokurátor môže podanie poslať aj poštou na doručenku,“ priblížil advokát.

Doručenka slúži ako potvrdenie, že adresát prevzal zásielku. Osobná návšteva hoci aj s doručenkou by mohla podľa právnika vzbudzovať podozrenia. Doručenky tak môžu byť dôkazom, ktorý môže rozhodnúť o tom, kto má pravdu. V nahrávke totiž primátor spomína, že podnety dostal naraz, na konci roka, čo vyvoláva pochybnosti o tom, či pezinská prokuratúra prešetrovala podanie priebežne počas roka. Preveriť to môže Národná kriminálna agentúra, ale aj Generálna prokuratúra.