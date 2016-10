Po zmene moderátora aj zmena podpredsedov Smeru

Konferencia mala byť pôvodne v septembri, napokon ju strana o mesiac posunula s odôvodnením, že chce pozvať aj zahraničných hostí. Na rokovanie príde šéf nemeckej sociálnej demokracie, vicekancelár Sigmar Gabriel, český premiér a predseda ČSSD Bohuslav Sobotka a rakúsku sociálnu demokraciu bude reprezentovať minister kultúry Thomas Drozda.

O dôvodoch odkladu konferencie sa ešte v septembri špekulovalo, že súvisia s nespokojnosťou s ideovými tézami, ktoré vypracovali podpredseda Paška a poslanec Ľuboš Blaha. Materiál sa stal predmetom kritiky, že ide o propagandistický pamflet. Následne sa prípravy podkladov ujal poslanec a šéf zboru poradcov premiéra Vladimír Faič.

Nie je vylúčené, že na konferencii zaznie otázka generačnej výmeny v strane. Personálne zmeny v Smere sa však očakávajú až na sneme, ktorý by sa mal udiať niekedy začiatkom decembra. Už dlhšie sa v kuloároch hovorí, že môže dôjsť k výmene dvoch podpredsedov Pavla Pašku a Dušana Čaploviča, ktorí by sa už o funkcie vo vedení nemali uchádzať.

Paška v posledných parlamentných voľbách nekandidoval. Pred necelými dvomi rokmi odstúpil z funkcie šéfa parlamentu po tom, čo čelil obvineniam opozície a protestom pred svojím domom v Košiciach, že stál v pozadí nákupu predraženého CT prístroja pre piešťanskú nemocnicu, čo on odmietal. Zatiaľ je ticho okolo funkcie podpredsedu Smeru Roberta Kaliňáka. Jeho kreslo vo vláde sa rozkolísalo po kauze podnikateľa Bašternáka, keď sa ukázalo, že s ním Kaliňák obchodoval. Bašternáka vyšetruje polícia pre podozrenie z nadmerných odpočtov DPH.

Pravdepodobnými novými tvárami vo vedení strany namiesto Pašku a Čaploviča majú byť krajský šéf Smeru v Košiciach a minister hospodárstva Peter Žiga a žilinský krajský predseda strany a žilinský župan Juraj Blanár. Obaja však neboli zhovorčiví pri otázke, či sa budú uchádzať o kreslá podpredsedov. Podľa Žigu je táto otázka predčasná.

„Podstatnejšie než zmeny vo funkciách je nájsť spôsob, ako posilniť dôveru voličov zrozumiteľnejšou politikou,“ povedal Pravde Žiga. Blanár bol ešte strohejší. „Ja toto komentovať nebudem,“ podotkol a dodal, že on ani nevie o tom, že by už Paška s Čaplovičom nemali byť ďalej podpredsedami.

Pokiaľ ide o sobotnú konferenciu, očakávajú sa vystúpenia premiéra a šéfa strany Roberta Fica, podpredsedov Marka Maďariča, Petra Kažimíra a generálneho manažéra Jána Richtera. Zadefinovať by mali pozície v koaličnej vláde, ako aj pomenovať stranícku agendu do najbližších rokov. Prvá časť rokovania však bude venovaná európskym témam aj v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ. Svedčí o tom práve účasť zahraničných hostí.

Podľa podpredsedu poslaneckého klubu Smeru Miroslava Číža by sa malo hovoriť o súčasných problémoch Európy. „Budeme počuť zásadné stanovisko od vážnych ľudí, od podpredsedu nemeckej vlády Gabriela, od českého premiéra Sobotku. Vypočujeme si, ako vnímajú stav Európy a sociálnej demokracie a víziu najbližšej budúcnosti,“ priblížil Číž.

Ako ďalej uviedol, vzhľadom na slovenské predsedníctvo v EÚ „nás bude zaujímať, čo budú hovoriť nemeckí sociálni demokrati vo väzbe na migračnú krízu a aká bude miera pochopenia pre naše východiská“. V druhej časti konferencie by sa mali otvoriť domáce témy sociálnej demokracie.