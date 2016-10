Sigmar Gabriel na konferencii Smeru: Ľudia musia cítiť, že im pomáhame

SITA |

Sociálni demokrati by mali v Európe hájiť myšlienky slobody a solidarity a usilovať sa o to, aby ľudia cítili, že im Európa pomáha. Myslí si to predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka a nemecký vicekancelár Sigmar Gabriel.