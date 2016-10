Kiska je plne v rukách svojich poradcov, vyhlásil opäť Fico

Predseda vlády sa vrátil aj ku kritike na adresu Visegrádskej štvorky, ktorej podľa vlastných slov nerozumie. Kiska na summite prezidentov V4 povedal, že ešte nikdy nemala V4 v Európe taký zlý obraz. S tým Fico nesúhlasí.

„Je zaujímavé, že nikto názor pána prezidenta nezdieľa. Ani jeho parteri z V4, ani my, premiéri. Je teda sedem ľudí hlúpych a jeden múdry, alebo je to inak?," pýtal sa Fico. Ako dodal, myslí si, že Kiska je plne v rukách svojich poradcov, „ktorí ho ťahajú do pekla“.

„Ako prezident nemá zodpovednosť, veľmi ľahko sa mu rozpráva," pokračoval Fico s tým, že aj keď mu vždy záležalo na dobrých vzťahoch s ústavnými činiteľmi, tak ako má prezident niekedy potrebu vyjadriť sa, tak on má potrebu zareagovať.

„Či sa bude alebo nebude hnevať, je v plne rukách svojich poradcov, ktorí ho ťahajú do pekla. Ja mám úplne iný názor na V4, je to priestor na ochranu našich záujmov," dodal Fico s tým, že ochrana národných záujmov je „svätou povinnosťou každého ústavného činiteľa“.

Podobne kriticky, ako v prípade Visegrádskej skupiny, sa Fico vyjadril aj k stretnutiu Kisku s dalajlámom. „My budeme teraz naprávať škody, ktoré boli napáchané. Ideme na stretnutie krajín strednej a východnej Európy a Číny, ktoré sa každoročne koná, a cítim obrovské ochladenie vzťahov. Tu už boli pripravené investície," povedal šéf slovenskej vlády s tým, že povinnosťou je chrániť národné záujmy a robiť si PR.

Fico sa v relácii vrátil aj k voľbe generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Podľa neho je úspechom, že náš kandidát, šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák skončil na druhom mieste. Odmietol názor, že by Lajčákovi, ktorý dostal dve vetá od USA a Veľkej Británie, poškodili premiérove výroky na adresu Ukrajiny či britskej premiérky Theresy May.

„Opäť nás oklamali, všetci kandidáti z tohto regiónu dostali nohu do dverí. Všetci kandidáti zo strednej a východnej Európy dostali minimálne dve vetá. Či myslíte, že ja som zahltil cestu aj iným kandidátom?," zareagoval s tým, že všade kam prišiel, počúval na Lajčáka slová uznania, ale my na Slovensku si iné než športové úspechy nevážime.

Pokiaľ ide o nedávno opätovne otvorenú otázku amnestií v prípade prvého slovenského prezidenta Michala Kováča, premiér zopakoval svoj názor, že Mečiarove amnestie sú morálnym suterénom, ale sú nezrušiteľné. Nemá však problém s tým, aby NR SR schválila nejakú deklaráciu, v ktorej amnestie odsúdia.

Pokiaľ ide o riešenie, jedinou cestou podľa neho je, že sa prezidentovi odoberie právomoc udeľovať amnestie a bude môcť udeliť iba milosti. Fico ale dodal, že zároveň máme vybudovaný určitý systém bŕzd a váh, v ktorom prezident má právo dať amnestiu.