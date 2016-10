Fico: Podporujem vyšetrovanie Gorily, je to kauza druhej Dzurindovej vlády

Premiér tvrdí, že keď porovnáme vládu Ivety Radičovej a súčasnú vládu, nie je čo porovnávať. Sociálna demokracia sa musí podľa neho zaoberať problematikou silného spravodlivého sociálneho štátu, takýto štát je schopný poskytnúť ochranu tým, ktorí sa inak nevedia chrániť.

„Chceme sa venovať silným proeurópskym postojom, Európska únia je náš životný priestor. Chceme, aby európske krajiny navzájom rešpektovali svoje špecifiká,“ doplnil.

Ako ďalej v relácii pripomenul, v súčasnosti je na Slovensku obraz, že vláda ľuďom zvýšila sociálne odvody. „Pre mňa je to smiešna téma. My sme zvýšili sociálne odvody ľuďom, ktorí majú pravidelný mesačný príjem vyšší ako 4 300 eur. Teda sme si dovolili, my zločinci zo Smeru, zvýšiť odvody ľuďom. O čom sa tu bavíme, čo je toto za problém? O tom je solidarita,“ vyhlásil premiér.

„Pýtajú sa peniaze na platy učiteľom, musí tu fungovať nejaká solidarita. Prečo by niekto, kto zarába vyše 4 300 eur mesačne, nemohol viac zaplatiť na odvodoch? Tomu naozaj nerozumiem,“ poznamenal Fico s tým, že daňové a odvodové zaťaženia v Rakúsku, Belgicku i Francúzsku sú tiež také. „Trvám na tom, že peniaze treba hľadať tam, kde sú,“ skonštatoval premiér.

Fico sa v televízii vyjadril aj ku kauze Gorila. „Podporujem vyšetrovanie kauzy Gorila, pretože to je kauza druhej Dzurindovej vlády, kde sa privatizovalo krížom-krážom. Gorila je presne o tom, či sa potvrdí, všetko to, čo sa šepkalo. Ak by bola Gorila pravdivá, sú to veľmi vážne obvinenia. Či niečo pravda je alebo nie je, to musí rozhodnúť súd,“ uzavrel predseda slovenskej vlády.