Kaliňák je dnes už len politický drakula, tvrdí Beblavý

Prvým dôvodom je podľa neho to, že za prvých desať rokov sme videli, že minister s ňou nič neurobil, druhým dôvodom je to, že pri kauze Bašternák bolo vidieť, ako blízko sa pri nej pohybuje.

„A preto je pán Kaliňák dnes už len politický drakula. Nemôže už vychádzať na denné svetlo, nemôže už reálne ničomu pomôcť, ale môže toho ešte veľa vycicať a pošpiniť,“ spomenul Beblavý s tým, že minister Kaliňák už nerobí nič.

„Už iba robí špinu a bráni svoju osobnú slobodu a funkciu. Tak Slovensko nemôže posunúť dopredu. Keby sa toto stalo vo Veľkej Británii, tak aj keby bol nevinný, odstúpi, pretože by bol prekážkou obnovenia. Odporúčali mu to ľudia, ale on jediný stále nevidí ten dôvod. Keďže už nemá čo ponúknuť, ostatných len špiní,“ dodal nezaradený poslanec.

Robert Kaliňák na kritiku reagoval tým, že o tomto je práca pán poslanca Beblavého. „V prípade kauzy Bašternák ide o vyšetrovanie podozrenia z daňových podvodov, o žiadnej korupcii tam neviem, ani som tam o nej nepočul. To je opäť vaše klasické zavádzanie,“ pripomenul Beblavému Kaliňák.

„Jeden dobrý príklad pre pána Beblavého. Po skončení roku 2011, bolo Slovensko na 66. mieste v boji proti korupcii. Bolo to po výsledku vlády Ivety Radičovej, ktorej ste aj vy boli súčasťou. Teraz sme na 50. mieste,“ zhrnul Kaliňák a poznamenal, že o šestnásť miest sme od roku 2011 poskočili.

„Vy si vyberáte len tie argumenty, ktoré sa vám hodia. Prečo sme poskočili o šestnásť miest? Lebo sa zhoršila situácia? Alebo sa zlepšila?,“ pýtal sa v televíznej relácii minister poslanca. „Vy nie ste schopní ani len priznať, že my sme veľký kus práce odrobili,“ ukončil Kaliňák.