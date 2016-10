Súd rozhodne o osude Berniniho busty Pavla V.

Po predaji tejto busty sa minulý rok objavili informácie, že by malo ísť o roky stratenú vzácnu bustu talianskeho sochára Giana Lorenza Berniniho. Minister kultúry po prepuknutí kauzy preto zrušil povolenia na trvalý vývoz originálu busty pápeža Pavla V.

Toto rozhodnutie napadol na súde. Clément Guenebeaud, ktorý bustu na Slovensku kúpil za niekoľko tisíc eur, ju vyviezol do zahraničia. Bustu následne kúpilo Gettyho múzeum v Los Angeles za niekoľko miliónov dolárov.

Žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerstva kultúry z 31. októbra 2015 bola na Krajský súd v Bratislave podaná dňa 28. decembra. Súd vo veci urobil v januári tohto roka prvotné úkony.

Zaslal výzvu žalovanému na vyjadrenie sa k žalobe a výzvu na doručenie administratívneho spisu. Ten bol súdu doručený vo februári. Predmetná vec, vzhľadom na dátum nápadu, ako aj zaťaženosť príslušného senátu, bude prejednaná teraz v novembri.

Ak by súd potvrdil rozhodnutie ministra Maďariča o zrušení vývozu, ministerstvo kultúry bude skúmať možnosti návratu busty späť na Slovensko, uviedol v minulosti hovorca Jozef Bednár. Aj po prípadnom návrate busty na Slovensko by však toto dielo zostalo súkromným majetkom.

Slovenská republika by bustu mohla kúpiť iba vtedy, ak by sa ju vlastník rozhodol predať. "Ešte predtým by však štát musel zvážiť niekoľko okolností, najmä to, s akou mierou istoty je možné preukázať, že ide o originál, čo niektorí odborníci spochybňujú,“ upozornil už v minulosti Bednár.