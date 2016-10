Bude dostatok liekov?

Lekárne avizujú výpadky v dodávkach tovaru. Ministerstvo zdravotníctva sľubuje už v prvom mesiaci budúceho roka zásadnú zmenu. Novela, ktorá sprísňuje reexport liekov, sa podľa neho v praxi prejaví okamžite. Na toto čakajú pacienti už päť rokov.

Zdravotnícky rezort zakázal distribučným spoločnostiam vyvážať lieky za hranice v novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Minulý týždeň ju schválil parlament, platiť by mala od januára. Firmy zneužívajú zostávajúci čas. Niektoré lekárne čakajú na objednané lieky aj tri až štyri týždne. „Tie dodávky sú v tomto druhom polroku výrazne horšie, ako boli predtým. Viacerí distribútori, ktorí účelovo iba vyvážajú lieky do zahraničia, sa snažia ešte využiť ten aktuálny legislatívny stav, kým 1. januára nenadobudne novela účinnosť,“ povedal prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Päť rokov sa kardiaci, cukrovkári, reumatici, parkinsonici aj astmatici naháňajú po lekárňach. Z mesiaca na mesiac mizne čoraz viac liekov, najmä moderných, ktoré sú účinnejšie a bez vedľajších účinkov. Chýbajú lieky na neurologické, psychiatrické či onkologické ochorenia aj očkovacie vakcíny. Niektorí pseudopodnikatelia totiž prišli na to, že ak lieky vykúpia od lekární alebo dodávateľov a predajú ich za hranicami, zarobia veľké peniaze. To, že na Slovensku budú chýbať, ich zjavne netrápi. Obraty takýchto firiem sa odhadujú na 300 miliónov eur ročne.

Podľa predsedu predstavenstva Unipharma 1. slovenská lekárnická spoločnosť Tomislava Jurika až 20 percent privezených liekov putuje najmä do Nemecka, Veľkej Británie a škandinávskych krajín, kde sú ceny tri- až štyrikrát vyššie. Jurik prirovnal súčasnú situáciu k pandémii, keď naši pacienti sú neliečení alebo liečení náhradami, ktoré nezaberajú.

Zmeny, ktoré zabránia vývozu liekov distribučné spoločnosti nebudú môcť predávať lieky do zahraničia, tie bude môcť vyvážať len výrobca liekov

lekárne nebudú môcť odpredávať späť lieky distribučným spoločnostiam, môžu si ich presúvať medzi sebou

povinnosť zabezpečiť liek pacienta do 24 hodín budú mať výrobcovia, dnes sú to distributéri

zavádza sa tzv. lekársky predpis v anonymizovanej podobe, čo znamená, že výrobca od lekárne dostane recept, podľa ktorého bude jasné, že liek je určený konkrétnej osobe a liek bude musieť lekárni dodať do 24 hodín

distribučná spoločnosť bude mať povinnosť dodávať lieky len lekárňam, ak jej zostanú nadbytočné lieky, vráti ich výrobcovi (registrátoro­vi lieku)

za porušenie zákona hrozia vysoké pokuty od päťtisíc do stotisíc pri prvom porušení nedodania liekov, pri opakovanom pôjde o sadzby od stotisíc do milióna eur

Ministerstvo zdravotníctva očakáva, že prísne pravidlá, ktoré prináša novela, zaberú ihneď a ľudia nebudú musieť čakať na svoje lieky alebo ich zháňať po známosti. „Efekt očakávame prakticky okamžite, to znamená stabilizovanie situácie a pozitívny dosah na dostupnosť liekov pre pacientov,“ povedala hovorkyňa rezortu Stanislava Luptáková.

Po novom bude môcť lieky privezené na Slovensko vyvážať do zahraničia iba ich výrobca, respektíve držiteľ registrácie lieku. Ten však bude pod hrozbou vysokých sankcií zároveň zodpovedný za ich dostatok na Slovensku. Rovnako nebudú môcť lieky predávať ani lekárne. Do akej miery bude novela účinná, ukáže podľa Jurika až prax.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Katarína Kafková verí, že situácia sa rýchlo upraví. „Dúfajme, že v novom roku pacienti budú mať svoje lieky, keďže ich už nebudú vyvážať firmy, ktoré na to nemajú oprávnenie,“ mieni Kafková. Plánuje debatovať so Slovenskou lekárnickou komorou o pokračovaní projektu, ktorý monitoruje nedostupnosť liekov.

Spustila ho komora. „Chceme, aby sa to sledovalo aj naďalej, pretože ak zistíme nedostatky, budeme na to okamžite upozorňovať regulátora,“ doplnila šéfka asociácie.

Len za tri septembrové týždne lekárne siete Dr. Max zaznamenali 4 107 hlásení o chýbajúcich liekoch, priemerne išlo o 216 hlásení denne. Týkali sa asi 430 rôznych druhov liekov. "Aj keď príčinou nedostupnosti nemusí byť vždy reexport, výsledky z intenzívneho zberu dát zreteľne poukazujú na to, že je dôležité, aby otázka regulácie nebola zjednodušená na súbor nevymožiteľných pravidiel. Denne lekárne Dr. Max prijmú 27 500 receptov, a aj to necelé jedno percento, ktoré dnes nevieme uspokojivo vybaviť, je veľa, pretože za každým receptom a každým liekom je konkrétny pacient,“ pripomenul výkonný riaditeľ lekární Dr. Max na Slovensku Tomáš Slechan. Najviac hlásení bolo na antitrombotiká, nasledujú antiastmatiká.

Najviac nedostupné lieky

Fraxiparine na riedenie krvi Pradaxa na riedenie krvi Eliquis na riedenie krvi Xarelto na riedenie krvi Insuman inzulín Trajenta liečba cukrovky Humalog liečba cukrovky Ebrantil liečba vysokého krvného tlaku Lyrica liečba neuropatickej bolesti, epilepsie Plixonase liečba alergií

Zdroj: Slovenská lekárnická komora

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) však pre novelu príde o kompetenciu, ktorá mu umožňovala v prípade výpadku nepovoliť vývoz. Od začiatku tohto roka do minulého týždňa zakázal vyexportovať 1¤848 druhov liekov. Po novom bude stačiť, ak výrobca spätne nahlási, čo vyviezol. Zrušenie právomoci štátneho ústavu rezort zdravotníctva odôvodnil kritikou Európskej komisie, ktorá už dlhšie upozorňovala na to, že možnosť zákazu vývozu je v rozpore s voľným pohybom tovaru v únii. Ministerstvo nemá obavu, že sa stratí prehľad o dostupnosti liekov. „Je zabezpečená inými nástrojmi,“ doplnila hovorkyňa Luptáková.

Novela zavádza vysoké sankcie, až do výšky jedného milióna eur, ak držitelia registrácie, veľkodistribútori či lekárne porušia povinnosť. „Výška pokút je dostatočne odrádzajúca,“ predpokladá hovorkyňa zdravotníckeho rezortu.

Výrobcovia liekov tvrdia, že sú na nové povinnosti pripravení. Na sledovanie dostupnosti liekov im bude slúžiť softvér. Takisto majú rešpekt pred vysokými sankciami.

Generálna tajomníčka Zväzu lekárnikov Európskej únie Jurate Švarcaite chápe, prečo Slovensko pristúpilo k takejto legislatívnej zmene, no upozorňuje, že Európska komisia môže mať s prijatou novelou problém, a to vo vzťahu k pravidlám voľného obchodu v rámci únie. Naopak, podľa šéfa Českej lekárnickej komory Lubomíra Chudobu Európska komisia by Slovensko za novelu zákona o liekoch sankcionovať nemala, pretože zodpovednosť za reexport sa len presúva z distribútorov na výrobcov. Obe tieto stanoviská odzneli na sobotňajšom lekárnickom kongrese v Žiline.