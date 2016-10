Ľady sa pohli až po smrti týranej ženy

Mladú ženu našli predminulý týždeň mŕtvu, podľa polície mala spáchať samovraždu. Jej rodina si myslí, že to súvisí s fyzickým násilím, ktoré musela trpieť. Benevolentný postup partizánskych policajtov vyvoláva veľa otázok. Tyranom totiž mal byť syn policajného šéfa zo susedného okresu.

Do celého prípadu zasiahol generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý potvrdil, že vyšetrovateľ aj prokurátor zlyhali, keď nechali násilníka na slobode. Voči obom ich nadriadení vyvodia následky. Muž v tomto čase sedí vo väzení. Podľa ľudskoprávnych aktivistov takýto zásah prišiel neskoro.

Rodina Evy je otrasená. Podľa nich mladá žena ešte mohla žiť, keby včas zasiahla polícia. Rodina navyše neverí, že spáchala samovraždu, ako to skonštatovala a uzavrela polícia. „Sme presvedčení, že by sa Eva nezabila, nikto, kto ju poznal, tomu neverí,“ povedal jej brat Pavol pre denník Pravda. Dodal, že sestra mala priateľa tyrana.

„Všetci to vedeli, že ju Ivan bil a týral, bohužiaľ, ona ho nechcela opustiť, vraj ho má rada,“ doplnil brat s tým, že chybu urobila hlavne polícia. Eva podľa neho podala niekoľko trestných oznámení, ale nič sa nedialo. Vyšetrovateľ muža síce obvinil z trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, ten však zostal na slobode.

Podľa jej priateľky, ktorá si neželala uviesť svoje meno, Eva pochádza z Diviackej Novej Vsi. Vo Veľkých Uherciach mala prenajatý dom. Bývala v ňom so svojím 15-ročným synom. Jej priateľ tam za nimi chodieval. Mŕtvu, obesenú o radiátor, ju nájsť mal práve on. Stalo sa tak v piatok predminulý týždeň. Podľa kamarátky v osudný deň tam bol, ale skôr.

„Rozlúčil sa s Evou a odišiel preč, tak ako ju potom mohol nájsť? Kvôli čomu sa tam vrátil?“ kladie si otázky s tým, že pochybuje aj o tom, či vykonali súdnu pitvu. „Polícia trvala na tom, aby bol čo najskôr pohreb,“ dodala.

Ženu pochovali minulý týždeň v stredu. Celý prípad bol podľa nej schválne zahmlievaný a zľahčovaný iba preto, lebo Ivan je synom vysokopostaveného policajta. Hovorca krajského policajného riaditeľstva v Trenčíne Pavol Kudlička uviedol, že súdna pitva, ako aj doterajšie policajné vyšetrovanie jednoznačne vylúčili cudzie zavinenie.

Denník Pravda sa obrátil aj na kanceláriu Ivanovho otca s otázkou, či do prípadu zasahoval. Okresný šéf však v pondelok nebol v práci. Redakcia oslovil tiež na prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, či prípad preverí. Ani ten do uzávierky neodpovedal.

O to, prečo nebol tyran vo väzbe, sa začal zaujímať aj generálny prokurátor. „Na základe pokynu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára boli preskúmané všetky trestné veci obvineného Ivana Š.,“ pripomenula hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Vyšetrovaním sa zistilo, že pochybil tak okresný prokurátor z Partizánskeho, ako aj policajt, keď nevzali násilníka do väzenia.

Obvinený je za mrežami. Potvrdil to krajský hovorca prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý. „Na základe návrhu prokuratúry na vzatie obvineného do väzby Okresný súd Partizánske v mesiaci október zobral obvineného do väzby. Proti rozhodnutiu podal obvinený sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd Trenčín,“ informoval Sipavý. Vyšetrovanie podľa neho nie je skončené.

Pykať by mali proukátor aj vyšetrovateľ, ktorí nezasiahli tak, ako mali. Voči policajtovi sa už začalo trestné stíhanie pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom. Čo sa týka okresného prokurátora, krajská prokurátorka v Trenčíne podľa Sipavého podá návrh na začatie disciplinárneho konania.

To, že mala v Evinom prípade zasiahnuť polícia skôr, si myslí aj Šarlota Pufflerová, riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Týraná žena nemá podľa nej šancu domôcť sa ochrany u polície, pretože tá tému násilia na ženách stále nepovažuje za problém. A už vôbec nie, ak je tyranom policajt alebo má za sebou policajtov. „U nás je problém ten, že aj keď sa legislatíva zmenila a obsahuje prvky, ktoré by pomohli riešiť túto situáciu, v praxi sa to nedeje,“ poukazuje Pufflerová.

Policajti prípady týrania zľahčujú, neprotokulujú, ak to postihnutá nahlási, nerozumejú problému a, navyše, preferujú postoj mužov. „Ženy sú tie, ktoré sú vinné, a keď je násilník policajt, tak je trikrát chránený,“ dodala. Pritom ide o život v okamihu, keď muž vztiahne ruku na ženu. Tyran sa okamžite správa takým spôsobom, že žena môže prísť o život.

Pufflerová tvrdí, že polícia nie je na tému násilia a ochrany práv dostatočným spôsobom pripravovaná. Malo by sa tak diať už na školách. V praxi to potom funguje tak, že samotní policajti budú vedieť, ako sa majú správať a pristupovať k tejto téme.

„Mali by rozpoznať prvky tyranie, a to aj v tom prípade, ak, napríklad, žena kryje muža násilníka a mali by dokázať prečítať, že je to súčasť násilia, pretože on ju má v područí a ona sa nedokáže ubrániť, keď je bitá, v ohrození života. Pritom ona nie je tá, ktorá sa má ubrániť,“ doplnila.