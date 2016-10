Vylobujú obchodníci nižšie pokuty?

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná do novely zákona o potravinách zníženie pokút pre obchodníkov nezapracovala.

Dnes hrozí obchodníkom pokuta až do výšky piatich miliónov eur, ak kontrola opakovane zistí v prevádzke nedostatky ako napríklad tovar po záruke, potravinu obsahujúcu nebezpečnú látku či neúplné uvedenie alergénov na obale výrobku. Reťazce však tvrdia, že systém je nastavený nepresne. Obchodníci dostávajú pokutu aj za veci, ktoré nemôžu ovplyvniť. Napríklad za neuvedenie alergénu na obale, za čo by mal podľa nich zodpovedať výrobca. Za likvidačné tiež považujú násobenie pokút pri opakovaných prehreškoch, vtedy sankcie siahajú k miliónovým sumám.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) upozorňuje, že vysoké pokuty ohrozujú zamestnanosť aj podnikanie na Slovensku. Tvrdí, že to predajcov donúti zvažovať, či rozšíria svoje prevádzky. To môže mať podľa nich vplyv na tvorbu pracovných miest v regiónoch. Takzvané miliónové pokuty sú podľa Vladimíra Machalíka, hovorcu rezortu, sumarizačné. „Udeľované sú len vo výnimočných prípadoch, pri opakovanom porušení v danej konkrétnej prevádzke,“ vysvetľuje hovorca. Dodáva, že väčšina obchodníkov tento typ pokuty nedostala. „Tie reťazce, ktoré takéto pokuty opakovane dostali, by sa mali zamerať nie na expanziu na trhu, ale na zabezpečenie dodržiavania ochrany spotrebiteľa,“ pripomenul Machalík.

Podľa Kataríny Fašiangovej, predsedníčky SAMO, bývalý minister Ľubomír Jahnátek a rovnako aj súčasná ministerka Gabriela Matečná avizovali zregulovanie miliónových sankcií. „Od ministerstva sme dostali sľub, že pokuty pre obchodníkov znížia,“ pripomína Fašiangová. Prispieť k tomu mali aj zistenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá každoročne zaznamenáva pokles nedostatkov v obchodoch.

V rámci pripomienkového konania sa predajcovia koncom septembra stretli aj so šéfkou agrorezortu. Matečná vtedy s určitými zmenami súhlasila. Tie sa nakoniec vo výslednom dokumente neocitli.

Ministerstvo sa bráni, že hlavným zámerom novely je možnosť darovať potraviny charite či zjednodušenie predaja pre malých domácich výrobcov potravín. „Cieľom nie je znižovanie pokút,“ vysvetlil hovorca.

Sankcie pre obchodníkov sú v súčasnosti rozdelené do štyroch kategórií, pričom najvyššia pokuta dosahuje úroveň 500-tisíc eur. Ak sa reťazec dopustí prehrešku druhýkrát, trest je dvojnásobný. Napríklad pri potravine po záruke predajca dostane pokutu tisíc eur, pri opakovaní dvetisíc eur, ale na tretíkrát to môže byť až 5 miliónov. A to sa zdá obchodníkom neúnosné.

Pokuta narastá aj v prípade, že ide o úplne rozličné prehrešky. „Raz za to, že výrobca neuviedol alergén na obale, potom za plesnivé orechy v nepriehľadnom obale, čo reťazec nemá ako zistiť, a potom stačí, keď sa nájde zhnitý citrón v sieťke a už musíte zaplatiť päť miliónov,“ vysvetľuje Fašiangová.

Novela zákona prešla pred dvoma týždňami do druhého čítania v parlamente, gestorským výborom bude parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Obchodníci vkladajú doň svoje nádeje. Zmeny nevylúčila koalícia ani opozícia vo výbore. „Chceme, aby bol zákon čo najkonkrétnejší, pretože v súčasnosti je postavený široko. Nechceme, aby dochádzalo k nejakému šikanovaniu, pokiaľ ide o vzťah obchodníkov a štátnych inštitúcií,“ poznamenal Martin Klus zo strany SaS. Dodáva, že novela poskytuje veľký priestor na to, aby si štátne inštitúcie vykladali veci podľa svojho. Za extrémne prísny ho považuje aj Vladimír Baláž (Smer). „Určite som za jeho zmiernenie, za istú zmenu,“ uviedol Baláž.