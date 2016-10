Kauzu odpočúvania sudkyňa odročila

Zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a poškodzovania cudzích práv sú obžalovaní piati príslušníci vojenskej tajnej služby, vrátane exriaditeľa Vojenského obranného spravodajstva.

Škandál s odpočúvaním vypukol v novembri 2011 za bývalej vlády Ivety Radičovej a stál kreslo ministra obrany Ľubomíra Galka. Jeho právomoci vtedy prevzala predsedníčka vlády Iveta Radičová.

V kauze, ktorá sa považuje za najväčšie zneužitie tajných služieb od mečiarovských čias, čelili mašinérii sledovania vyše dve desiatky ľudí. Vojenskí tajní odpočúvali redaktorov Pravdy, viacerých podnikateľov vrátane podnikateľa blízkeho SaS, bývalých spravodajských dôstojníkov, ako aj bývalého šéfa vojenskej rozviedky, sekretárku vtedajšieho ministra Galka, bývalého generálneho riaditeľa TA3, pracovníčku ministerstva hospodárstva, ktorá mala na starosti licencie na vývoz zbraní, ale aj neznámeho vodiča kamiónu.

Prokurátor Jozef Čentéš, ktorý v tejto veci podával vo februári obžalobu na súd na otázku Pravdy, či nepovažuje za obštrukcie, že tak dlho očakávané pojednávanie odročili ešte skôr, než sa začalo, odpovedal: „Prepáčte, k tomu sa vyjadrovať nebudem. Predsedníčka senátu uviedla relevantné dôvody, ktoré ju k tomu viedli, a ja ich akceptujem. Obžalobu nepriblížim. Bol by som rád, keby ste rešpektovali, že v súlade so zákonom do skončenia súdneho konania sa k predmetnému trestnému stíhaniu nebudem žiadnym spôsobom vyjadrovať. Rešpektujem zákon a nechcem, aby to bolo vnímané, že tlačím na súd. Teraz je vec v súdnom konaní, súd vo veci koná, a kým nebude skončená, k meritu veci sa žiadnym spôsobom nevyjadrím.“

Na dnešné verejné zasadnutie bolo predvolaných trinásť poškodených, vo dvoch prípadoch nemal súd potvrdené doručenie predvolaní.

Väčšina z obvinených dnes na verejné zasadnutie prišla, bývalý šéf Vojenského obranného spravodajstva Pavel Brychta dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Medzi poškodenými je aj Róbert Tibenský, ktorý po prepuknutí škandálu s odpočúvaním nahradil vo funkcii šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu. Netajil prekvapenie z toho, že súd dnes nekonal. "Každý z poškodených a asi aj verejnosť vníma túto kauzu ťažko, mal by sa ten prípad čo najskôr uzavrieť,“ povedal. K samotným žalovaným skutkom sa však nechcel vyjadrovať s tým, že je to zatiaľ predčasné.