Protischránkový zákon schválili, prešli aj návrhy opozície

Návrh podľa ministerky nastavuje latku transparentnosti veľmi vysoko aj v medzinárodnom meradle. Týkať sa podľa nej bude aj takých prípadov, akých sme boli svedkami v minulosti. Napríklad pri podobnej reštrukturalizácii ako v prípade Váhostavu sa budú musieť subjekty uplatňujúce si pohľadávky v sume vyše jedného milióna eur zapísať do registra. Rovnako sa bude legislatíva vzťahovať aj na prípady, akým bola kauza Lemikon. V prípade, že si subjekty budú uplatňovať pohľadávky voči štátu, rovnako budú musieť byť do registra zapísané.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý pozmeňujúcim návrhom žiadal zmeny, ktoré parlament schválil. Zmeny nastali v tom, aby napríklad aj držiteľ banského oprávnenia, zhotoviteľ geologických prác aj osoba pôsobiaca v energetike bola povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017. Povinnosť zapísať sa do registra by mali mať aj osoby pôsobiace v citlivých oblastiach, napríklad podnikatelia v energetike, vyberatelia mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a pri diaľničných známkach.

Poslankyňa Veronika Remišová z OĽaNO predkladala dnes už schválený pozmeňovací návrh, ktorý podľa nej umožňuje poskytnúť oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu ochranu. „Je na mieste, aby sa oznamovateľovi poskytlo všetko, čo inak patrí oznamovateľovi závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom,“ uviedla Remišová.

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák predložil pozmeňovací návrh, podľa ktorého verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. Tento zákaz sa podľa neho nebude vzťahovať na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Poslanci tento návrh schválili.

Nový protischránkový zákon, ktorý v utorok schválil parlament, predstavuje podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej prielom v nazeraní na schránkové firmy. Ako povedala Žitňanská novinárom po hlasovaní o zákone, miera transparentnosti, ktorú prináša zákon vo vzťahu medzi štátom a súkromnom sektore, je prelomovou nielen na Slovensku, ale v celom priestore EÚ“. Je to dobrý krok k zvýšeniu transparentnosti a zníženiu priestoru pre korupciu,“ zdôraznila. Ministerka je rada, že návrh z dielne jej rezortu prešiel v NR SR s vysokou podporou. „Teraz budeme vidieť s kým a aké zmluvy štát uzatvára,“ dodala.