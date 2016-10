Bývalú členku Smeru Kolenčíkovú odvolali v Nitre z funkcií

Na návrh podpredsedu kraja Juraja Horvátha (Smer) ju v pondelok na zastupiteľstve odvolali z funkcie členky Rady NSK, z funkcie predsedníčky komisie sociálnej pomoci a prišla aj o členstvo v komisii kultúry a športu. Na týchto postoch ju nahradia Marián Kéry, Helena Bohátová a Karin Jaššová zo Smeru. Kolenčíkovú zároveň odvolali aj z funkcie zástupkyne zriaďovateľa v Rade školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej na Cabajskej v Nitre a z Rady školy pri Spojenej škole na Slančíkovej v Nitre. V týchto dvoch funkciách ju nahradia Juraj Buzinkai a Juraj Horváth. Horváth svoj návrh odôvodnil tým, že Kolenčíková už nie je členkou strany Smer, ktorá ju na tieto posty nominovala. Kolenčíková na zastupiteľstve nebola. Renáta Kolenčíková je zároveň aj mestskou poslankyňou. Mestské zastupiteľstvo ju už tiež zbavilo funkcií, prišla o členstvo v Mestskej rade a o post konateľky Službytu.

Kolenčíkovej výpoveď na polícii sa týkala najmä bytu v Nitre, ktorý v roku 2007 lacno kúpila od mestského bytového podniku Službyt zamestnankyňa krajského šéfa Smeru Tibora Glendu Jana Hanusová. Následne ho predala jeho dcére. Byt previedlo mesto na Službyt v roku 2006, keď bol jedným z jeho konateľov Glenda, tvrdí Kolenčíková. Podľa výpisu z Obchodného registra SR bol Glenda konateľom Službytu od 12. marca 2003 do 31. júla 2006. Renáta Kolenčíková bola v dozornej rade Službytu od 8. februára 2007 do 19. decembra 2014. Pre médiá povedala, že ju oslovil poslanec Daniel Hecht (Smer) s tým, že aj on by chcel získať lacno mestský byt, ako ho získal Glenda a tiež niektorí mestskí poslanci. Na základe tohto začala podľa svojich slov pátrať a prišla na spomínané fakty súvisiace s bytom pre Glendovu dcéru. Hecht Kolenčíkovej tvrdenia rezolútne popiera a hovorí, že ide o výplody jej fantázie. Glenda Kolenčíkovú označil za ženu s nenaplnenými ambíciami.