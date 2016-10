Polícia už koná vo veci výstavby komplexu Bonaparte

Podľa neho sa investor, spoločnosť REAL FORUM INVEST, mohla obohatiť na nezákonných machináciách s nadmerným odpočtom DPH. Jedným z konateľov spoločnosti bol v tom čase aj podnikateľ Ladislav Bašternák.

„V trestnom oznámení som vychádzal z dostupných zdrojov, z účtovných uzávierok a súvah. Z nich vyplývajú silné indície, že k daňovému podvodu mohlo dôjsť. Napokon aj to, ako sa konatelia z firmy vytratili a dnes sídli firma s vyše dvojmiliónovým daňovým nedoplatkom v rodinnom dome v dedinke Krivoklát, podozrenie len zvyšuje,“ povedal Rajtár. O vyšetrovaní si však podľa vlastných slov nerobí žiadne ilúzie.

„Všetci vieme, že Bašternák je dnes chránená osoba, pretože jeho byt v Bonaparte obýva predseda vlády Robert Fico. Nepriamo to dokazuje aj fakt, že polícia so svojimi prostriedkami potrebovala takmer päť mesiacov, aby začala trestné stíhanie. Mne získanie informácií a ich následná analýza trvali niekoľko dní, aby som prišiel na to, že v účtovníctve spoločnosti REAL FORUM INVEST niečo nesedí. Aj z toho jasne vidno, že Bašternák nie je pre Národnú kriminálnu agentúru priorita,“ povedal poslanec s tým, že zhromaždené informácie majú takú výpovednú hodnotu, že ich nebolo možné ignorovať.

„Tým by sa NaKA otvorene postavila za Bašternáka, čo nevyhovuje ani premiérovi Ficovi a ani ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. V spoločnosti predsa musí existovať aspoň zdanie, že polícia je nad vecou. Tak si NaKA pod ťarchou faktov aspoň hryzla do Bonaparte. Rád by som veril, že je to poriadne zahryznutie, ale ilúzie o jej trestnom stíhaní si nerobím,“ dodal Rajtár.

Ako Rajtár informoval na tlačovej besede v máji tohto roku, spoločnosť, ktorá postavila bytový komplex Bonaparte, má voči štátu daňový nedoplatok viac ako dva milióny eur.

Konateľom spoločnosti bol v rokoch 2009 až 2013 podnikateľ Ladislav Bašternák. „Keď sa pozrieme na verejne dostupné informácie, tak zistíme, že tá firma (REAL FORUM INVEST, pozn. redakcie) bola väčšinu času v strate, takže ten nedoplatok zrejme nevznikol ako nedoplatok zo zisku, ale môžeme sa domnievať a dedukovať, že vznikol ako nedoplatok za nadmerný odpočet DPH,“ vyhlásil vtedy Rajtár.

Ako uvádza v trestnom oznámení, „analýzou informácií z verejne dostupných zdrojov a ich posudzovaním v časovom vývoji možno vysloviť indície o podozrení zo spáchania viacerých trestných činov“. Rajtár zároveň požadoval, aby „boli zo strany orgánov činných v trestnom konaní vykonané všetky obvyklé úkony a postupy v záujme zabezpečenia nevyhnutných dôkazov pre trestné konanie ako aj v záujme objasnenia skutkových okolností potrebných na vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestných činov v zmysle Trestného zákona, prípadne iných trestných činov“.

V komplexe Bonaparte si byt prenajíma aj predseda vlády Robert Fico. Podľa opozície však za prenájom platí zvýhodnené nájomné. To považujú za formu korupcie.