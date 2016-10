RTVS zvoláva mimoriadnu radu o údajnom porušení nezávislosti

Rada Rozhlasu a televízie Slovenska okrem iného dohliada na to, aby vysielanie RTVS bolo v súlade s jeho poslaním.

Príčina zvolania mimoriadneho rokovania sa v pozvánke konkretizuje ako údajné porušenie zákona v časti o programovej službe RTVS. Konkrétne ide o ustanovenie, podľa ktorého, programy RTVS „poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov“.

Ako druhý dôvod je v pozvánke uvedené údajné porušovanie povinnosti vyplývajúcej zo Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. Konkrétne sa v pozvánke uvádza bod venovaný práci programových pracovníkov RTVS, podľa ktorej je neprípustné, aby programový pracovník RTVS „zámerne prispôsoboval obsah programu alebo príspevku v prospech určitej záujmovej skupiny“.

Predseda rady zvolá mimoriadne rokovanie rady, ak ho o to písomne požiadajú najmenej traja členovia rady, ktorí navrhnú program rokovania. V takom prípade predseda rady zvolá rokovanie rady do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Uvádza sa to v Rokovacom poriadku Rady RTVS zverejnenom na webstránke RTVS.

Podľa štatútu Rady RTVS dohliada rada okrem iného na to, aby vysielanie RTVS bolo v súlade s jeho poslaním a ak zistí pochybenie, predkladá generálnemu riaditeľovi RTVS návrhy opatrení na ich nápravu. Rada okrem iného prerokúva a zaujíma stanovisko aj k sťažnostiam a iným podnetom, ktorej jej prišli na činnosť RTVS a jeho orgánov vo vzťahu k zákonu o RTVS. Rada rokovala riadne naposledy v piatok 21. októbra a najbližšie riadne rokovanie je naplánované 24. novembra.