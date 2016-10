Fico pripustil personálne zmeny v Smere, aj na najvyšších postoch

„Robert Kaliňák má moju plnú dôveru, je to jeden z najlepších ministrov vnútra, akých Slovensko kedy malo. Ja nevidím dôvod teraz len preto, že médiá a opozícia vykrikujú. Pokiaľ nebudú dôkazy, ja nebudem konať,“ povedal Fico. Zároveň je premiér presvedčený, že minister vnútra vyšetrovanie kauzy Bašternák, v ktorej sa spomína aj samotný Kaliňák, nemôže ovplyvňovať.

„Bolo by veľmi nesprávne spájať ministra vnútra a orgány ako sú vyšetrovatelia a vyšetrovacie orgány, pretože tu nie je priamy vplyv ministra na tieto inštitúcie. On im nemôže prikázať, že čo môžu a nemôžu robiť. Nemôže odvolať vyšetrovateľa a nemôže mu dať žiadny pokyn,“ dodal Fico.

Predseda vlády sa v utorok vyjadril aj k otázke zvyšovania platov učiteľom. Pripomenul, že učiteľom už dali od 1. septembra šesť percent. Dodal zároveň, že uvažujú posunúť ďalšie zvyšovanie o šesť percent z plánovaného 1. januára 2018 opäť na september 2017. Premiér zároveň uviedol, že by bol rád, keby sa minimálna mzda v roku 2019 začínala minimálne na sume 500 eur.

Fico tiež uviedol, že strana Smer podala trestné oznámenie na bývalú krajskú tajomníčku strany v Nitre Renátu Kolenčíkovú. „Museli sme začať kroky, pretože spomínaná pani mala vyjadrenia, ktoré sa nezakladajú na pravde. Povymýšľala si veci, predsa ministra nenecháme fackovať. Podali sme už trestné oznámenie,“ uviedol Fico.

V rodinkárstve, na ktoré Kolenčíková poukázala, premiér problém nevidí. „Prečo by niekto, kto je napríklad aj synom ministra, nemohol pracovať vo VÚC? Potom prijmime zákon, že nikto z týchto ľudí nemôže nikde pracovať a potom to nebude protizákonné. Ak sa preukáže, že niekto škodí Smeru, nikto nestojí za to, aby škodil Smeru. Takže ja sa veľmi ľahko s ľuďmi vysporiadam,“ dodal Fico.