Opozícia tvrdí, že rokovací poriadok jej chce zalepiť ústa

Podľa opozície sú návrhy na zmeny rokovacieho poriadku neprimerané a zbytočné. Aj pozmeňovací návrh , ktorý v pléne minulý piatok predložil poslanec Gábor Gál (Most-Híd), opozícia ostro skritizovala. Zákon podľa opozičných poslancov nerieši skutočné problémy a kauzy, ktoré trápia Slovensko.

Iniciátor zmien v rokovacom poriadku, predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), v rozprave doposiaľ nevystúpil. Zmeny podľa opozičných poslancov prichádzajú neskoro a novým rokovacím poriadkom sa správanie poslancov nijako nezmení.

Poslanci pred záverom siedmeho dňa desiatej parlamentnej schôdze pokračovali v rozprave k rokovaciemu poriadku. Do rozpravy sa ráno ústne prihlásilo 23 zákonodarcov, prevažne z radov opozície, piati vystúpiť nestihli, preto budú pokračovať v stredu ráno. O návrhu zákona, ktorý inicioval v lete predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a o pozmeňovacích návrhoch z dielne opozície a návrhu koalície budú poslanci hlasovať v stredu.

Počas parlamentných prázdnin Danko zriadil pracovnú skupinu, ktorá pripravila zmeny rokovacieho poriadku. Potrebu nového rokovacieho poriadku si podľa neho vyžiadali situácie, ktoré za posledné mesiace vznikali počas rokovacích dní v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Príprave rokovacieho poriadku predchádza rozbor rokovacích poriadkov vo viac ako 20 krajinách Európskej únie.

„Slušné správanie, čisté a protokolárne oblečenie by mali byť absolútny etalón správania sa v pléne parlamentu,“ povedal Danko a dodal, že „…samozrejmosťou musí byť aj dodržiavanie pravidiel, a to bez rozdielu, napríklad zákaz používania mobilného telefónu, konzumácie jedla alebo pitia v pléne parlamentu či natáčania akýchkoľvek videí.“ Ako novinku už vtedy spomínal systém presného prideľovania času na diskusiu.

Podľa pôvodného návrhu by mali prezident, predseda vlády, predseda parlamentu, členovia vlády ako aj podpredsedovia NR SR neobmedzený rečnícky čas. Najväčšia kritika sa zniesla práve na pozmeňovací návrh, podľa ktorého by stále mali neobmedzený rečnícky čas predseda NR SR, predseda vlády a prezident. Podpredsedovia parlamentu a členovia vlády majú mať obmedzený čas, a to na 20 minút. Ale v prípade odvolávania člena vlády bude môcť minister alebo premiér vystúpiť bez obmedzenia.

Oproti pôvodnému návrhu zákona poslanci teraz navrhujú možnosť vystúpiť v rozprave dvakrát, a to prihlásením sa písomne pred začatím rozpravy, ako aj ústne počas nej. Ak sa poslanec prihlási písomne, rečnícky čas je najviac 30 minút. Ak sa poslanec prihlási ústne, má nárok na 10 minút.

Predkladatelia navrhujú kompetenciu predsedajúceho vykázať poslanca, ktorý prekročil hranice slušnosti v pléne zo sály po tom, ako na upovedomenie neposlúchne dvakrát. Ak však odmietne sálu opustiť, predsedajúci môže schôdzu prerušiť. Zákaz používania transparentov či vyhotovovania videí na mobilný telefón však koaličný pozmeňovací návrh zachováva.

Opozícia predložila tiež pozmeňujúci návrh, ktorý na ústavnoprávnom výbore predložil poslanec za SaS Ondrej Dostál. Dostál žiadal, aby sa z návrhu poriadku vylúčilo obmedzenie času vystúpení poslancov, zákaz robiť zvukové a obrazové záznamy či zákaz fotografovať a nosiť do pléna transparenty. To, že koaliční poslanci svoje pozmeňovacie návrhy nepredniesli na výbore, považuje Dostál za protiprávne.

Kritizovaný návrh novely zákona o rokovacom poriadku posunulo na septembrovej schôdzi parlamentu 80 zákonodarcov do druhého čítania.