Nestrannosť pezinskej prokuratúry preveria jej nadriadení

Reagoval tak na sobotňajší článok denníka Pravda, ktorý upozornil na podozrenia niektorých obyvateľov o nevhodnej spolupráci okresnej prokurátorky a primátora. Opierajú sa o nahrávku, v ktorej Solga hovorí, že podnety na jeho osobu od Pezinčanov mu prokurátorka sama odovzdala na konci minulého roka, a išli do koša. Nahrávku má redakcia k dispozícii.

„Generálny prokurátor Jaromír Čižnár vydal pokyn krajskej prokurátorke v Bratislave, aby preskúmala zákonnosť vybavenia konkrétnych podnetov,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Nadriadená sa pozrie na päť podnetov, jeden opakovaný bude preverovať Generálna prokuratúra.

Výsluhový dôchodca Vladimír Mizerák a mestský poslanec Marián Šipoš sa za posledných šesť rokov viackrát obrátili na pezinskú prokuratúru so sťažnosťami na Solgu. Upozorňovali napríklad na výstavbu na sídlisku Muškát, ktorá mala prebiehať v rozpore s územným plánom, ďalej na nesúlad uznesení mestských poslancov a zmlúv, ktoré podpísal primátor. Ocitlo sa tam aj podozrenie z nevýhodného prevzatia majetku mestom. Prokuratúra im ani raz nedala za pravdu. Pochybnosti o tom, že nemusí byť nestranná, získali vo februári tohto roka, keď Solga na poslaneckej komisii územného plánovania hovoril o podnetoch „v koši.“ Ako sami priznali, zaujatosť prokurátorov nikdy nenamietali, vraj ich znechutil postup okresu.

„Okresná prokuratúra nevie o tom, že by sa nejaký z prokurátorov stretol koncom roka 2015 s pezinským primátorom,“ uviedol hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Michal Šúrek, ktorý na otázky denníka Pravda reagoval s niekoľkodňovým meškaním. Jedno stretnutie podľa neho prebehlo v polovici augusta minulého roka. „Prokurátor sa stretol s primátorom na mestskom úrade na základe riadneho ohlásenia, aby s ním ako štatutárom mesta prerokoval protokol o vykonanej previerke stavu zákonnosti postupu a rozhodovania Stavebného úradu Pezinok. Je o tom spísaná zápisnica, ktorá je založená v príslušnom dozorovom spise,“ povedal Šúrek.

Šúrek si nevie vysvetliť, o akom stretnutí hovoril primátor na nahrávke. Myslí si, že mohol mať k dispozícii fotokópie podnetov. „Zasielajú sa preto, aby sa k danému podnetu mohol správny orgán vyjadriť. Podľa zákona o prokuratúre sú zasielané výlučne v písomnej forme prostredníctvom pošty. Ako s nimi následne naložil, prokuratúra neskúma,“ doplnil hovorca.

Pezinský primátor pre Denník Pravda odmietol, že by mal s okresnou prokuratúrou úzke vzťahy. „Nikdy som nepovedal, že prokurátorka bola za mnou, ale že som mal možnosť nahliadnuť do podaní na moju osobu. Po vyhodnotení ich prokuratúra všetky odmietla. Neskončili v koši, ale v archíve,“ vysvetľoval na konci minulého týždňa nahrávku Solga. Dodal, že Mizerák a Šipoš už roky pranierujú jeho pôsobenie vo funkcii primátora.

Nahrávka pochádza z februárového zasadnutia poslaneckej komisie pre územné plánovanie. Primátor na nej adresoval ostré slová jednému z poslancov, ktorý ho kritizoval. "Ak sa nejaké rozhodnutie urobilo, ktoré vy spochybňujete, na to tu sú orgány, ktoré to majú vyšetrovať…Za minulý rok si podal neviem koľko na mňa podnetov a išli do koša. Pani prokurátorka mi ich na konci roku odovzdala, že pozrite sa Mizerák, Šipoš, Šipoš, Šipoš, Mizerák, Šipoš a tak ďalej. Veď vám ich donesiem,“ rozčúlil sa Solga.

Od roku 2010 bolo na pezinskej prokuratúre voči mestu Pezinok zaevidovaných 50 podnetov. Týkali sa preskúmania zákonnosti všeobecne záväzných nariadení, postupu, rozhodnutí a opatrení mesta.