Poslanci hlasujú o rokovacom poriadku, v NR SR budú dlhšie

Pred poludňajšou prestávkou teda budú rokovať do 13:00. Dlhšie budú rokovať aj večer až do 20:00. Grémium tiež rozhodlo, že poslanci v stredu o 11:00 hlasovať nebudú. Hlasovať budú až podvečer o 17:00.

Zákonodarcov čaká predovšetkým hlasovanie o návrhu zákona o rokovacom poriadku. Hlasovať majú aj o poslaneckých návrhoch, ktoré stihnú prerokovať. Dnes, ôsmy deň 10. schôdze NR SR poslancov čaká prerokovanie dvojice návrhov k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) ako aj skupiny opozičných nezaradených poslancov, poslancov za SaS aj za OĽaNO.

Tridsať minút musí poslancom stačiť, tvrdí Nachtmannová

Návrh novely zákona o rokovacom poriadku nezabraňuje poslancom v hĺbkovej debate k prerokovaným návrhom zákonov. Myslí si to poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za Smer-SD Oľga Nachtmannová, ktorá to povedala vo svojom vystúpení v rokovacej sále. Podľa nej navrhovaný maximálny rečnícky čas 30 minút je dostačujúci pre tých, ktorí hovoria k veci a nie osobne so snahou zosmiešniť protivníka.

„Návrh nezabraňuje hĺbkovej debate. Dobre vieme, že práca poslanca nie je iba rokovanie v pléne, ak sa tomu poslanec venuje zodpovedne,“ povedala s tým, že prácou poslanca je aj práca v teréne a v parlamentných výboroch. Práve výbor by mal byť podľa Nachtmannovej miestom na odbornú diskusiu. „Tam nie je diskusia obmedzená. Často sa na výboroch zúčastňujú aj odborníci z praxe. Môže byť lepší priestor na hĺbkovú diskusiu?“ pýta sa poslankyňa. Na jej vystúpenie reagoval poslanec Richard Vašečka (OĽaNO) s tým, že obmedzenie rečníckeho času podľa neho i napriek jej argumentom nie je správne.

Poslanec za Most-Híd Peter Kresák upozornil, že Európsky súd pre ľudské práva pred časom rozhodol o tom, že v maďarskom parlamente boli štyria poslanci sankcionovaní za svoje správanie sa na základe nespravodlivého právneho procesu. Vtedy im predseda parlamentu udelil pokutu a plénum ju schválilo. Poškodení poslanci nemali v rukách žiadny právny prostriedok. Avšak Európsky súd pre ľudské práva podľa Kresáka dodal, že sloboda prejavu nie je bezbrehá a že každý parlament si môže upraviť svoj vnútorný poriadok.