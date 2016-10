Drucker bude možno žiadať vrátenie odmien od manažmentu VšZP

Generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan v utorok informoval, že zdravotná poisťovňa očakáva za tento rok stratu 283 miliónov eur. Ukázal to audit spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o, ktorý si nové vedenie nechalo vypracovať po svojom nástupe.

„Zdravotná poisťovňa začínala niekde okolo 180 miliónov eur so zostatkom na účte. To znamená, že tie peniaze, ktoré boli vyplatené na zdravotnú starostlivosť, boli kryté a sú kryté peniazmi. Všeobecná zdravotná informovala, že značnú časť tej účtovnej straty tvorí takzvané nevytváranie technických rezerv, ktoré musia dotvoriť. To znamená, že účtovne sa vytvára strata, ale likvidita v poisťovni je,“ reagoval Drucker na otázku, či je ohrozená zdravotná starostlivosť.

Pod stratu sa podpísal nárast nákladov na zdravotnú starostlivosť

Minister si zároveň nevie vysvetliť, ako mohlo predchádzajúce vedenie postupovať takýmto spôsobom. „Nechcem nikoho ani očierňovať, ani robiť hneď nejaké závery, preto je potrebné, aby sa veci poriadne zauditovali. Všeobecná zdravotná avizuje, že v niektorých veciach má dostatočne jasno a bude posúvať veci orgánom činným v trestnom konaní,“ povedal Drucker. Dôležitá je podľa neho správa, že tento stav nemá dopad na uhrádzanie záväzkov.

Pod vznik účtovnej straty sa podľa VšZP podpísal historický nárast nákladov na zdravotnú starostlivosť od roku 2015 (zvyšovanie miezd lekárov a zdravotníckych pracovníkov, rozšírenie skupín prijímateľov doplatkov za lieky, zavedenie odvodovo odpočítateľnej položky, nárast cien výkonov z dôvodu zrušenia poplatkov v zdravotníctve). V porovnaní s rokom 2015 vzrástli v roku 2016 náklady VšZP na zdravotnú starostlivosť o 193,5 milió­na eur.

Kočan konštatoval, že tento vývoj však v priebehu roku 2015 nebol zohľadnený pri tvorbe takzvaných technických rezerv, ktoré je zdravotná poisťovňa povinná vytvárať v zmysle platnej legislatívy, a to približne vo výške mesačných nákladov na zdravotnú starostlivosť, čo predstavuje zhruba 270 miliónov eur.

Ak by tvorba technických rezerv kopírovala reálny vývoj nákladov na zdravotnú starostlivosť, poznamenalo by to podľa zdravotnej poisťovne už hospodársky výsledok za rok 2015, ktorého výsledkom by bola strata niekoľko desiatok miliónov eur. Podľa zverejnených informácií VšZP už v auguste tohto roka zreálnila tvorbu technických rezerv, ktorá je v súčasnosti k 30. septembru na úrovni 241 miliónov eur a do konca roka je potrebné dotvoriť ju na úroveň 273 miliónov eur.

Nepriaznivý vývoj hospodárenia poisťovňa podľa Kočana intenzívne rieši. Zdravotná poisťovňa pripravuje konkrétne opatrenia na elimináciu nepriaznivých výsledkov hospodárenia a naštartovanie ozdravných krokov pre rok 2017.