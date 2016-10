RTVS preverí údajné ovplyvňovanie spravodajstva

Mika žiada Čižnára o vyšetrenie kauzy

Až do preskúmania celej situácie čerpá riaditeľ sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS Lukáš Diko pracovné voľno. Vyplynulo to z mimoriadneho rokovania Rady RTVS. RTVS od tlačovej besedy Mariána Kočnera v stredu 19. októbra koná, nie je pravdou, že nekoná, upozornil generálny riaditeľ.

Mika informoval, že údajné podozrenia sa začali riešiť hneď 19. októbra s dotknutými zamestnancami RTVS z ich vlastnej iniciatívy. RTVS zároveň reagovala na piatkovú tlačovú besedu podpredsedu SNS Antona Hrnka o mediálnej nezávislosti RTVS a v pondelok 24. októbra generálny riaditeľ RTVS poslal list generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, v ktorom ho žiada o osobné stretnutie a o podrobné vyšetrenie tejto kauzy, „keďže existuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu“.

Zároveň v pondelok vznikol návrh na vznik nezávislej komisie,“ktorá má preveriť, či v danom období mohlo prísť k zásahu do integrity spravodajstva RTVS. Zdôrazňujem, že či mohlo, pretože nebudeme skúmať len samotný mediálny obsah, ale aj to, ako funguje redakčný systém RTVS, ktorý je v úrovni troch stupňov riadenia. Samotný systém hierarchický je postavený tak, aby neumožňoval zásahy do spravodajstva“, povedal Mika. Návrh podľa neho vychádza zo štandardov v Európskej vysielacej únie (European broadcasting union, EBU) združujúcej verejnoprávnych vysielateľov v Európe a predpisov upravujúcich fungovanie RTVS.

Komisiu bude mať aj Rada RTVS

Šéf RTVS navrhol, aby v komisii boli šéfredaktor televízneho spravodajstva Juraj Fellegi ako predseda komisie a ďalší členovia – Roman Tóth zo sekcie ľudských zdrojov RTVS, odborníčka na mediálne právo Mária Horváthová zo sekcie generálneho riaditeľa RTVS a ako nezávislého pracovníka spravodajstva z inej jazykovo blízkej krajiny navrhol Mika vedúceho redaktora zahraničného spravodajstva Českej televízie a moderátora ČT Michala Kubala. Žiaden z navrhovaných členov komisie nemal podľa Miku žiadny dosah na výstupy spravodajstva RTVS v inkriminovanom období. Komisia bude dočasná a zanikne predložením výsledkov skúmania generálnemu riaditeľovi ako aj Rade RTVS.

Rada RTVS na mimoriadnom rokovaní zobrala na vedenie informácie Václava Miku o postupe RTVS pri preverovaní medializovaných podozrení. Neprijala výzvu generálneho riaditeľa RTVS na účasť v dočasnej komisii na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov spravodajstva z možného nadržiavania konkrétnej politickej strane. Rada sa uzniesla, že s rovnakým cieľom zriadi svoju vlastnú dočasnú kontrolnú komisiu. Komisia bude radu priebežne informovať o svojich zisteniach. Členmi kontrolnej komisie rady budú podpredseda rady Martin Kákoš a členovia rady Martin Kabát a Ildikó Nagy. Rada žiada manažment RTVS o súčinnosť s jej komisiou.

Šéf spravodajstva odmieta porušenie zákona

Šéf spravodajstva RTVS Lukáš Diko považuje všetky medializované informácie za “účelovú diskreditáciu a podlú manipulatívnu konštrukciu“ namierenú voči jeho osobe ako aj spravodajstvu RTVS. “Za uplynulé roky sa nám spolu s celým tímom podarilo výrazne skvalitniť verejnoprávne spravodajstvo, kvalitou a nezávislosťou si získať dôveru divákov a poslucháčov, postaviť na nohy jeho televíznu časť, zdvojnásobiť jeho sledovanosť a zdvojnásobiť aj vnímanie objektivity. Nikdy sme sa nenechali zatiahnuť do politických súbojov,“ píše Diko v stanovisku, ktoré poslal šéfovi RTVS aj Rade RTVS. Diko si priznáva chyby, no nepripúšťa žiadne porušenia zákona a pravidiel verejnoprávneho spravodajstva a RTVS. Počas skúmania medializovaných informácií Diko nevedie spravodajstvo, čerpá pracovné voľno. Václav Mika zdôraznil, že „v žiadnom prípade nejde o personálne opatrenie RTVS“. Lukáš Diko podľa Miku hneď 19. októbra oznámil, že obvinenie považuje za vykonštruované. Žiadny z pracovníkov RTVS sa v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS k téme nevyjadruje.

Podnikateľ Marián Kočner predložil novinárom 19. októbra svoje údajné dôkazy o tom, že exminister vnútra Daniel Lipšic a súčasný poslanec NR SR za OĽaNO-NOVA Gábor Grendel zverejnili v roku 2012 informácie o Kočnerových podozrivých bankových operáciách v Privatbanke. Kočner tiež informoval, že vyšetrovateľ už v tejto veci vzniesol voči Lipšicovi aj Grendelovi obvinenie. Kočner ďalej uviedol, že hneď po tlačovej besede Lipšica k téme Privatbanky a Kočnerových bankových prevodov v roku 2012 bolo nesporné, že niektorí novinári disponovali podkladmi, ktoré mali z vyšetrovaci­eho spisu.

„Manipulovali informáciami, ktoré nemali z oficiálnych zdrojov,“ povedal a dodal, že preto ešte v apríli 2012 podal trestné oznámenie na generálnu prokuratúru na neznámeho páchateľa. Kočner tvrdí, že sa nedávno dostal k e-mailu nemenovanej novinárky, podľa ktorého Daniel Lipšic ešte ako minister vnútra organizoval neoficiálne stretnutia s novinármi a poskytoval im informácie, k akým sa bežne nemohli dostať, napríklad informácie z vyšetrovacích spisov.

Dôkazom o takýchto stretnutiach a užších vzťahoch medzi Lipšicom a niektorými novinármi je podľa Kočnera aj internetová stránka, ktorú prezentoval na tlačovej konferencii. O existencii spomínaného emailu aj internetovej stránky Kočner podľa vlastných slov informoval vyšetrovateľov. Z doterajšieho vyšetrovania však podľa Kočnera jasne vyplýva, že osoby, ktoré poskytovali novinárom informácie zo živého vyšetrovania, boli Lipšic a Grendel. Na webstránke, ktorá je už nedostupná, boli zverejnené ich pracovné sms správy a e-maily zverejnené bez vedomia a súhlasu novinárov, čo je nelegálne a pravosť zverejnených informácií nie je potvrdená. Obsahujú aj údajné sms správy medzi Lukášom Dikom a Gáborom Grendelom.