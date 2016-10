Weisenbacher: Strana OĽaNO funguje ako rodinná firma

To, že domény webovej stránky sú majetkom firmy a nie politickej strany, považuje za škandalózne. Podľa Weisenbachera je to totiž presah súkromného biznisu do parlamentnej demokracie.

Weisenbacher upozornil aj na to, že od roku 2008 je Matovič vlastníkom ochrannej známky Obyčajní ľudia. „Čo sa nedá identifikovať, je, či to náhodou nie je tá živnosť. Či to vlastní Matovič ako fyzická osoba alebo ako podnikateľ. Ak by to vlastnil ako živnostník, musel by udeliť súhlas politickej strane na využívanie ochrannej známky. Ak tak urobí, má dve možnosti. Buď si to môže vyfakturovať a tak nelegálne podniká, alebo ak to urobí bezplatne, musí si to politická strana uviesť ako dar. V správe o hospodárení však OĽaNO túto položku nemá,“ uviedol Weisenbacher.

Do Matovičových firiem vraj môžu plynúť milióny eur

Peter Weisenbacher tiež tvrdí, že v roku 2015 Matovič sľúbil, že zvýši počet členov strany. Dodnes má však podľa neho iba štyroch členov, z ktorých jeden je Matovičov bratranec Viskupič. Uviedol tiež, že na internetovej stránke OĽaNO nie sú stanovy ani prihláška za člena. „Problém nastáva v tom, že každá strana, ktorá preklenie pri voľbách tri percentá, dostáva štátny príspevok z peňazí daňových poplatníkov,“ hovorí Weisenbacher. Otázka podľa neho napríklad je, čo v predchádzajúcom volebnom období s peniazmi urobili. „O týchto peniazoch rozhoduje Matovič, jeho bratranec a ešte dve osoby. Ide o niekoľko miliónov eur. Považujeme za nevyhnutné, aby zákon zabránil takémuto fungovaniu. My nevieme, akým spôsobom nakladajú s peniazmi. Je oprávnené sa domnievať, že plynú najmä do rodinných firiem Matoviča a jeho príbuzných,“ povedal Weisenbacher.

Témou brífingu bola aj živnosť Igora Matoviča. Weisenbacher uviedol, že sa mu zdá zvláštne, že by Igor Matovič zabudol na pozastavenie živnosti. „Pravdepodobnejšie vysvetlenie je, že tam je možnosť pohľadávok. Boli medializované informácie, že sa pokúšal predať svojmu zamestnancovi zmenku z firmy J&T, ktorú údajne kúpil za 10 miliónov eur od oligarchov,“ uviedol Weisenbacher s tým, že ak by udržiaval živnosť pre 10 miliónov eur, bola by to dostatočne dobrá motivácia aj na porušenie zákona a platenie pokuty, ktorú mu udelil parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Plánujú navrhnúť zmeny zákonov o stranách

Inštitút ľudských práv chce podľa Weisenbachera tiež odštartovať nový projekt. Plánujú registrovať nové občianske združenie s názvom Slovak political watchdog. Prvou iniciatívou projektu bude návrh na zmenu zákona o politických stranách a návrh zákona o financovaní politických strán.

Vo štvrtok 20. októbra Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií rozhodol, že Matovič bude musieť vysvetliť výboru, prečo nemal pozastavenú živnosť. Tú pozastavil až 30. septembra tohto roku. Líder OĽaNO si zabudol splniť túto zákonnú povinnosť už po druhýkrát. Po pokute, ktorú musel pre svoje pochybenie už raz zaplatiť, teraz môže prísť aj o poslanecký mandát. Na to, že líder OĽaNO a poslanec NR SR Igor Matovič opäť porušil zákon, upozornili ešte v septembri práve Peter Weisenbacher a Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv. Upozornili na to, že podľa živnostenského registra SR v tom čase živnosť s názvom Mgr. Igor Matovič – regionPRESS bola znovu aktívna.

Hnutie zo štátneho príspevku neminulo ani euro, tvrdí Vašečka

Predseda poslaneckého klubu za OĽaNO-NOVA Richard Vašečka hovorí, že odkedy obyčajní ľudia prvýkrát vstúpili do parlamentu v roku 2012, o všetkých financiách hnutia rozhodujú všetci poslanci poslaneckého klubu svojim hlasovaním. „Použitie financií nášho hnutia priebežne kontroluje štátom pridelený audítor, výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ministerstvo financií v rukách strany Smer. Zo štátneho príspevku za parlamentné voľby v roku 2016 naše hnutie doteraz neminulo ani jedno jediné euro,“ dodal Vašečka. Predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič uviedol, že webovú doménu www.obycajniludia.sk vlastní jeho rodinná firma regionPRESS, s.r.o. a cenu za webhosting približne 15 eur ročne refakturuje hnutiu. „Ochrannú známku ‚Obyčajní ľudia‘ vlastním ja ako súkromná osoba a nepociťujem žiadnu potrebu, aby som za ňu čokoľvek nášmu hnutiu účtoval. A to aj z toho dôvodu, že nám pán, ktorý chodí rečniť na snemy Smeru a mečiarovský privatizér Víťazoslav Móric v roku 2011 vlastne znemožnil založiť hnutie s týmto názvom a museli sme založiť hnutie s názvom Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,“ dodal Matovič.

K tvrdeniu, že sa Matovič pokúsil niekedy niekomu predať zmenku v hodnote 10 miliónov eur voči spoločnosti J&T, líder hnutia OĽaNO-NOVA uviedol, že nikdy nevlastnil žiadnu zmenku voči tejto firme a tak sa ju nikdy ani nikomu nemohol pokúšať predať. „Vzhľadom na tento aj ostatné výmysly v tvrdeniach nájomných brigádnikov pána Kaliňáka som sa rozhodol na nich podať trestné oznámenie za opakované krivé obvinenia a neustále ohováranie. Každopádne gratulujem strane Smer a Erikovi Tomášovi, že popri mimoriadne kvalitnom hovorcovi Mariánovi Kočnerovi získali do svojho mediálneho tímu aj týchto mimoriadne nadaných "aktivistov“ za práva homosexuálov, pre ktorých je najzávažnejším ohrozením Slovenska moja mŕtva živnosť a doména za 15 eur," dodal Matovič.